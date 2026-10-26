Seguridad

Muere Joven tras Ser Atacado con Picahielo en Piedras Negras, Coahuila

El hombre sufrió una perforación en un pulmón que derivó en una infección

Muere Joven tras Ser Atacado con Picahielo en Piedras Negras, CoahuilaEl joven recibió atención médica en el Hospital del IMSS en tres ocasiones. Foto: N+

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