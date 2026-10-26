Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado investigan el fallecimiento de Christian Alonso, de 20 años, quien fue atacado con un picahielo en la colonia Villa Real, en Piedras Negras, Coahuila.

La víctima fue agredida el pasado lunes por un hombre y una mujer de 21 años, quien presuntamente le propinó un golpe en la cabeza con un bate.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el joven recibió atención médica en el Hospital del IMSS en tres ocasiones. Presentaba una perforación en uno de sus pulmones y, de acuerdo con los resultados de la necropsia, una infección derivada de la lesión habría provocado su fallecimiento.

Rodríguez Ríos explicó que inicialmente se reportó una lesión cuya temporalidad de recuperación no estaba definida. Posteriormente, el joven ingresó nuevamente al hospital y falleció durante una intervención quirúrgica a consecuencia de un choque séptico.

El funcionario señaló que el dictamen médico estableció que una de las lesiones se infectó y que esta complicación ocasionó la muerte del paciente.

Finalmente, indicó que la Fiscalía esperará los resultados del certificado médico para determinar el tratamiento que recibió el joven en el hospital del IMSS y establecer si existió alguna negligencia médica.