Taddei y Ugalde: Los Consejeros Presidentes que Renunciaron al INE y al IFE

Después de tres años en el cargo, Guadalupe Taddei Zavala renunció como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), un puesto al que llegó tras una tómbola en 2023, convirtiéndose en la primera mujer en presidir el órgano autónomo. Su renuncia recuerda la salida de Luis Carlos Ugalde, quien dejó el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en medio de la sombra de las elecciones de 2006.

Dos salidas anticipadas, casi 19 años de distancia y una misma institución bajo cuestionamiento. Guadalupe Taddei deja la presidencia del INE en medio de señalamientos sobre contrataciones y posibles conflictos de interés; Luis Carlos Ugalde abandonó el IFE tras la crisis de credibilidad.

Taddei: una renuncia bajo la sombra de los contratos

La salida de Guadalupe Taddei ocurre en un momento especialmente delicado para el INE. El proceso electoral federal 2026-2027 comenzó el pasado 10 de septiembre y el organismo ya se encuentra inmerso en la preparación de los comicios intermedios, cuando se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y más de 20 mil cargos a nivel nacional.

La confirmación de su renuncia llegó este lunes, después de varios días de señalamientos relacionados con presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y vínculos entre personas de su entorno y proveedores del instituto.

Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Foto: Cuartoscuro

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que inició una investigación de oficio sobre posibles anomalías en el uso de recursos públicos y en procedimientos de contratación, esto ante indicios de posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.

Esta indagatoria considera contrataciones del INE y de OPLES, con la participación de empresas, proveedores y servidores públicos. Según reportes periodísticos, la presunta red estaría encabezada por los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, vinculados al Corporativo Zeg y Cajas Graf; además, de otras cinco empresas más cuyos directivos estarían relacionados con presuntas personas vinculadas con Taddei Zavala.

En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también estaría investigando la presunta simulación de competencia y triangulación de recursos relacionados con las empresas proveedoras de material electoral, como Formas Finas y Materiales S.A. de C.V. y Cajas Graf S.A. de C.V.).

Adicionalmente, se dio a conocer que Jonathan Navarrete Torres, quien está registrado en la nómina del INE como chofer de la Presidencia del Consejo General, fungía desde junio de 2023 como apoderado legal del Corporativo Zeg.

En su mensaje, Taddei sostuvo que la credibilidad, la independencia y la estabilidad del INE son bienes públicos que deben protegerse por encima de cualquier interés personal o coyuntural. También afirmó que su decisión no exime a nadie de esclarecer los hechos que deban investigarse con transparencia, rigor y debido proceso.

Este lunes, la ahora exconsjera del INE envió su renuncia a la Cámara de Diputados, la cual tendrá que dar pie a la elección de un presidente interino del Consejo General, un proceso que podría tardar entre cuatro y cinco semanas.

La renuncia ocurre en medio de un proceso electoral ya en curso, en un escenario en el que la autonomía electoral constituye un tema sensible para el Gobierno federal.

Ugalde: la herida electoral de 2006

La historia de Luis Carlos Ugalde es diferente. Su salida no estuvo vinculada con una investigación por contratos, sino con una crisis política y electoral que tuvo como punto de partida la elección presidencial de 2006, una de las más cerradas y cuestionadas de la historia reciente de México.

Ugalde llegó a la presidencia del IFE en noviembre de 2003, tras un proceso de designación legislativa que no contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas. Desde el inicio, la integración del Consejo General estuvo atravesada por desacuerdos partidistas y cuestionamientos por la independencia del árbitro electoral.

El 2 de julio de 2006, Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), y Andrés Manuel López Obrador, abanderado del PRD-PT-Convergencia, protagonizaron una contienda cerrada que derivó en una prolongada disputa poselectoral.

El estrecho resultado y las decisiones de las autoridades electorales profundizaron la desconfianza de una parte del electorado. López Obrador y sus simpatizantes denunciaron fraude, mientras que las autoridades electorales sostuvieron el resultado que dio la victoria al panista. Críticas que no permitieron al IFE continuar por el mismo camino.

En 2007, la reforma electoral estableció una renovación anticipada y escalonada de los integrantes del Consejo General, incluido su presidente. El 14 de diciembre de 2007, Ugalde presentó formalmente su renuncia.

Actualmente, Luis Carlos Ugalde se ha convertido en una voz opositora de la llamada Cuarta Transformación, particularmente del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La renuncia de Taddei llega cuando falta menos de un año para las elecciones federales de 2027.

La Cámara de Diputados tendrá que conducir el proceso de sustitución conforme al marco constitucional y legal. El desafío será doble: garantizar que el instituto siga funcionando con normalidad y ofrecer condiciones de transparencia suficientes para que la designación no se convierta en una nueva disputa sobre el control político del organismo.

TLS