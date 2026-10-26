Política

Taddei y Ugalde: Los Consejeros Presidentes que Renunciaron al INE y al IFE

Guadalupe Taddei ha dejado su cargo en el órgano electoral y recuerda la renuncia que ocurrió en el IFE tras las elecciones de 2006

Fachada del INEFachada del INE. Foto: Cuartoscuro

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