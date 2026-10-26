Política

Recibe Cámara de Diputados Renuncia de Guadalupe Taddei

El INE detalló la ruta para elegir presidencia provisional; la carta surte efectos hoy

Recibe Cámara de Diputados Renuncia de Guadalupe TaddeiGuadalupe Taddei Zavala, presidenta del INE, envió su renuncia a la cámara baja. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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