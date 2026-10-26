Recibe Cámara de Diputados Renuncia de Guadalupe Taddei

La Cámara de Diputados recibió este lunes la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), con efectos a partir de ese mismo día.

El documento, fechado el 26 de octubre y dirigido a Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, lleva el sello de la Presidencia de la Mesa Directiva. En la carta, Taddei renuncia al cargo de consejera presidenta, que la propia Cámara le confirió en abril de 2023.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cámara de Diputados Recibe Carta de Renuncia de Guadalupe Taddei al INE

Taddei escribió que lo hace con la convicción de que el instituto y sus responsabilidades constitucionales deben prevalecer por encima de cualquier interés personal. Sostuvo que la organización de las elecciones es una responsabilidad del Estado mexicano que debe mantenerse por encima de cualquier circunstancia o consideración personal, y repasó sus 33 años de servicio en instituciones electorales, desde el Registro Federal de Electores hasta la organización de las elecciones federales de 2024 y la primera elección del Poder Judicial de la Federación, en 2025, en la que se eligieron 2,681 cargos.

Taddei cerró la carta con esta frase: "Me retiro con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana".

Ante el anuncio de la renuncia, las 10 consejerías electorales del INE sostuvieron una reunión de trabajo y acordaron que el instituto seguirá con la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027 sin contratiempos, informó el organismo en un comunicado. El INE precisó que, si se formaliza la renuncia y se actualiza la ausencia definitiva de la presidencia del Consejo General, las consejerías deberán nombrar por mayoría simple, de entre sus integrantes, a quien asuma de forma provisional la presidencia, conforme al artículo 41, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El nombramiento se comunicará de inmediato a la Cámara de Diputados.

La renuncia llega tras el anuncio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el viernes, de una investigación en el INE por presunto uso indebido de recursos públicos. La indagatoria abarca al instituto, a los Organismos Públicos Locales Electorales, así como a empresas, servidores públicos y proveedores relacionados, y la ASF indicó que ya cuenta con elementos e indicios de irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.

La consejera Carla Humphrey pidió una auditoría externa al INE y que el Congreso de la Unión revierta la reforma que faculta a la presidencia del instituto a hacer nombramientos administrativos sin consultar al resto de los consejeros.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo este lunes, en su conferencia matutina, que la decisión de Taddei de separarse del cargo le parece buena y que debe hacerse la investigación de cualquier conflicto de interés en el INE.

La mandataria reiteró que "no puede haber una sombra de corrupción en el Instituto Nacional Electoral".

Con información de N+.

CT