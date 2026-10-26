Política

'Creo Toma una Buena Decisión’, Dice Sheinbaum sobre Renuncia de Taddei al INE

La Auditoría Superior de la Federación debe investigar posible conflicto de interés y sacar sus conclusiones, señala la presidenta de México

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Sheinbaum Pide Auditar al INE tras los Señalamientos contra Guadalupe Taddei

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La presidenta Sheinbaum considera acertada la renuncia de Taddei del INE en medio de sospechas de corrupción. La ASF inicia una investigación.

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