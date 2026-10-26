'Creo Toma una Buena Decisión’, Dice Sheinbaum sobre Renuncia de Taddei al INE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció por la renuncia que presentará este lunes Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de presunta corrupción.

En la conferencia mañanera de hoy, la mandataria dijo que “tiene que hacerse la investigación de cualquier conflicto de interés que haya habido en el INE”.

“Me parece que la decisión de ella, de separarse del cargo, y que se haga la investigación es muy buena. ¿Por qué? Que haga la Auditoría Superior sus investigaciones y que saque sus conclusiones”, agregó.

“Tiene que haber una auditoría para poder revisar las sospechas o los señalamientos que ha habido con relación a abusos o privilegios dentro del INE. Creo que ella (Taddei Zavala) toma una buena decisión de separarse del cargo”, mencionó Sheinbaum Pardo.

La presidenta reiteró que “no puede haber una sombra de corrupción en el Instituto Nacional Electoral”.

El viernes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación en el INE por presunto “uso indebido de recursos públicos”.

“La investigación abarca al INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), así como empresas, personas servidoras públicas y proveedores que se encuentren relacionados”, indicó la ASF en un comunicado.

La dependencia señaló que “a la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”.

El domingo, Guadalupe Taddei informó que este 26 de octubre de 2026 presentará su renuncia como consejera presidenta del INE ante la Cámara de Diputados, cargo que le fue conferido en abril de 2023.

“Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal”, indicó Taddei Zavala en un comunicado.

“La decisión no releva a nadie del deber de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse”, agregó Guadalupe Taddei.

Con información de N+.

RMT