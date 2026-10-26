Política

Sheinbaum Coincide con Trump sobre Acuerdo Comercial entre México y EUA: ‘Vamos Muy Avanzados’

Previamente, el mandatario estadounidense dijo que espera que sea benéfico para ambos países

Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio NacionalLa presidenta Claudia Sheinbaum es cuestionada sobre el acuerdo comercial con EUA. Foto: Presidencia de México

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