Sheinbaum Coincide con Trump sobre Acuerdo Comercial entre México y EUA: ‘Vamos Muy Avanzados’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, coincidió con los dichos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que las negociaciones sobre un acuerdo comercial entre ambos países están muy avanzadas.

“Hay que esperar, vamos muy avanzados, pero todavía falta. Seguimos trabajando, dialogando, el secretario de Economía (Marcelo Ebrard Casaubon) está trabajando muy de cerca con el área de tratados comerciales de Estados Unidos, USTR y con el departamento de comercio”, señaló Sheinbaum.

El viernes pasado, el presidente Trump aseguró que su país está muy cerca de un acuerdo comercial con México y señaló que será muy bueno para Estados Unidos.

“Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con México. Esperamos que sea un acuerdo muy bueno para ellos, pero va a ser un acuerdo muy bueno para nosotros”, dijo en los jardines de la Casa Blanca.

El gobierno mexicano busca una reducción de aranceles que afectan a las industrias automotriz, del acero y aluminio, indicó el secretario Marcelo Ebrard, previo a las declaraciones de Donald Trump.

Se prevé que a finales de este mes inicie la cuarta ronda de revisión bilateral del T-MEC con Estados Unidos, luego de posponerse en septiembre por problemas de agenda de funcionarios estadounidenses; sin embargo, esta no ha sido confirmada por el titular de Economía.

El encuentro podría definir los temas centrales de la revisión, en un proceso que, aseguró el funcionario, no está paralizado.



En paralelo, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos inició en octubre los preparativos para la revisión anual de 2027 y solicitó opiniones a los sectores involucrados.

El tratado no fue renovado en julio pasado, debido a la decisión estadounidense de someterlo a revisiones anuales, con un plazo máximo de vigencia de 10 años, durante el cual los países podrán acordar extenderlo por otros 16 años.

TLS