¿Qué Pasa en el INE ante Renuncia de Guadalupe Taddei? Consejera Explica Proceso

Los 10 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se reunirán este lunes para iniciar el proceso de designación de quien presidirá el organismo de manera provisional tras la renuncia anunciada por Guadalupe Taddei Zavala, informó la consejera Carla Humphrey.

Taddei anunció el domingo, en un comunicado, que este 26 de octubre presentará ante la Cámara de Diputados su renuncia como consejera presidenta, cargo que ese órgano legislativo le confirió en abril de 2023. Hasta la publicación de esta nota no se ha reportado que el trámite se haya formalizado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Renuncia de Guadalupe Taddei Frente al INE: ¿Cómo se Elige al Nuevo Presidente?

La ruta legal pasa por esa notificación a la Cámara: una vez avisados de la renuncia, los consejeros deben reunirse y decidir entre ellos quién ocupará la presidencia de forma interina, y la Cámara de Diputados tiene que ratificar esa designación. El relevo definitivo se nombrará después.

Humphrey sostuvo que es gravísimo lo ocurrido con los señalamientos de corrupción y malos manejos en la entrega de contratos. Se pronunció porque continúen las investigaciones y se apliquen sanciones, y afirmó que deben llegar hasta las últimas consecuencias y que el INE tiene que rendir cuentas. La consejera planteó además la necesidad de una auditoría externa al instituto.

También hizo un llamado al Congreso de la Unión para que dé marcha atrás a la reforma que faculta a la presidencia del INE a hacer nombramientos administrativos sin consultar al resto de los consejeros. Como ejemplo, mencionó a funcionarios electorales que aparecen en videos de fiestas organizadas por un proveedor del instituto: dijo que algunos consejeros ni siquiera les conocen el rostro, y menos sus currículos y trayectorias, porque fueron contratados por Taddei en uso de sus facultades legales.

En su comunicado, Taddei afirmó que tomó la decisión tras una profunda reflexión y con la convicción de que proteger al instituto debe estar por encima de cualquier interés coyuntural o personal. Señaló que lo hace después de dedicar 33 años al servicio electoral de México.

Taddei añadió que su decisión "no releva a nadie del deber de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse".

El viernes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación en el INE por presunto uso indebido de recursos públicos. La indagatoria abarca al instituto, a los Organismos Públicos Locales Electorales, así como a empresas, servidores públicos y proveedores relacionados. La ASF indicó que ya cuenta con elementos e indicios de irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo este lunes, en su conferencia matutina, que la decisión de Taddei de separarse del cargo le parece buena, que debe hacerse la investigación de cualquier conflicto de interés en el INE y que la Auditoría Superior tiene que realizar sus indagatorias y sacar conclusiones.

La mandataria reiteró que "no puede haber una sombra de corrupción en el Instituto Nacional Electoral".

Con información de N+.

CT