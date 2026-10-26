Política

¿Qué Pasa en el INE ante Renuncia de Guadalupe Taddei? Consejera Explica Proceso

Carla Humphrey pide auditoría externa al INE y revertir la reforma sobre nombramientos

¿Qué Pasa en el INE ante Renuncia de Guadalupe Taddei? Consejera Explica ProcesoLa consejera Carla Humphrey ha dado declaraciones durante eventos. Foto: Cuartoscuro

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