Pobladores de San Miguel Xoxtla en Puebla, se manifestaron afuera de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos luego de un enfrentamiento contra granaderos de la Policía Estatal.

A pesar de que el organismo dio a conocer que busca dar seguimiento a los acontecimientos y analizar si existieron posibles violaciones a los derechos humanos durante los hechos, los habitantes salieron a exigir justicia.

El conflicto ocurrió el 7 de octubre de 2026, cientos de policías estatales se enfrentaron con habitantes quienes temen que el recurso sea explotado ante la perforación del pozo de agua potable número 4 en la unidad deportiva Pavigi.

Este miércoles 21 de octubre, un grupo de habitantes de San Miguel Xoxtla exigieron una respuesta pues aseguran que han sido reprimidos por autoridades cuando se manifestaron contra la excavación.

Las personas quienes salieron con carteles, solicitaron protección y que se tomen acciones dentro de las instancias correspondientes, puesto que están cansados de los abusos que reciben por parte de quienes deberían cuidarlos.

El activista Alejandro Pérez mencionó lo siguiente: "Es por eso que queremos que tomen cartas en el asunto, venimos a emitir nuestra queja y que emita una carta al Gobierno del Estado y diga que nos van a proteger exigimos una recomendación que salga directamente de acá."

Los pobladores acusan que la extracción del agua pone en riesgo los mantos acuíferos locales y exigen participar en las decisiones sobre el recurso, el cual considera que deberían ser a favor de San Miguel Xoxtla.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una carpeta de investigación, sin embargo, esto no implica que se haya determinado la existencia de violaciones a los derechos humanos ni que se hayan establecido responsabilidades.

Con información de N+

MCS