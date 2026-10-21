Sociedad

Manifestación tras Enfrentamiento entre Policías y Pobladores en CNDH de Puebla

Los habitantes arribaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos tras señalar abusos por negarse a la perforación del pozo de agua potable

Manifestación frente a la CNDH de Puebla por perforación de pozo de agua.Manifestación frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Puebla. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Habitantes de San Miguel Xoxtla de Puebla denuncian represión por oponerse a perforación de pozo. Exigen intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+