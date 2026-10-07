Seguridad

Se Enfrentan Pobladores de San Miguel Xoxtla con Policías por Pozo de Agua en Puebla

Los vecinos se fueron a los golpes contra los oficiales para intentar tomar de nueva cuenta las obras cercanas a la Unidad Deportiva Pavigi

Enfrentamiento Riña Policías Vecinos Pozo Agua Unidad Deportiva Pavigi San Miguel Xoxtla PueblaDesde la mañana fuerzas de la seguridad protegían las obras. Foto: Facebook Grupo Civil de San Miguel Xoxtla

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Enfrentamiento en Xoxtla por pozo de agua: habitantes y policías chocan mientras el gobierno intenta mediar. La comunidad exige control del recurso.

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