Se Enfrentan Pobladores de San Miguel Xoxtla con Policías por Pozo de Agua en Puebla

Un enfrentamiento a golpes se registró en la unidad deportiva Pavigi, aledaña a un pozo de agua que lleva el mismo nombre en el municipio poblano de San Miguel Xoxtla.

La riña se registró entre los policías que resguardaban dicha perforación y habitantes de la demarcación antes mencionada, quienes intentan volver a tomar la estructura recuperada por los cuerpos de seguridad.

Tras el conflicto, los manifestantes lograron ingresar a las obras y con palas y otros objetos comenzaron a tapar con tierra el hueco hecho con la maquinaria.

El conflicto se originó por la negativa de algunos habitantes del San Miguel Xoxtla de seguir otorgando el vital líquido a los municipios que conforman la zona conurbada de Puebla.

Por su parte el Gobierno de Puebla espera un acuerdo con la población para avanzar en la perforación del pozo de xoxtla, informó José Luis García Parra, Coordinador de Gabinete.

El funcionario estatal señaló que la región cuenta con acuíferos que podrían ser aprovechados ante la baja producción de agua en el estado de Puebla.

El funcionario explicó que se ha trabajado en la sensibilización de habitantes y que el gobierno mantiene atención al conflicto. aclaró que las exploraciones no podrán realizarse hasta alcanzar un consenso con la comunidad.

Con información de N+

GMAZ