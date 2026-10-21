Muere Joven de 18 Años en Juego Mecánico de las Fiestas de la Fundación en Cabo San Lucas

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE) abrió una carpeta de investigación —el expediente formal de la indagatoria— por la muerte de una joven de 18 años, quien falleció en un hospital tras un accidente en un juego mecánico la noche del martes 20 de octubre, durante las Fiestas de Fundación en Cabo San Lucas.

La dependencia informó que mantiene asegurados el juego y la zona del accidente, donde peritos en arquitectura, ingeniería y seguridad elaboran dictámenes para establecer las causas probables de la falla o caída y verificar si se cumplieron los protocolos de seguridad requeridos para su operación.

Tras el reporte al número de emergencias, agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) y personal de la Dirección de Servicios Periciales acudieron al lugar para procesar la escena y recolectar indicios. La joven fue trasladada a un hospital, donde murió momentos después. Su cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practica la necropsia.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima fue identificada como una joven de 18 años. La Procuraduría no dio a conocer su nombre.

La PGJE sostuvo que la investigación buscará deslindar las responsabilidades penales o civiles que haya lugar, y que seguirá informando sobre los avances del caso. Añadió que brinda atención y acompañamiento legal a los familiares de la víctima.

Con información de N+.

CT