Accidentes

Muere Joven de 18 Años en Juego Mecánico de las Fiestas de la Fundación en Cabo San Lucas

Peritos analizan la instalación asegurada para determinar las causas de la falla o caída

Muere Joven de 18 Años en Juego Mecánico de las Fiestas de la Fundación en Cabo San LucasLa PGJE de Baja California Sur investiga la muerte de una joven de 18 años tras un accidente en un juego mecánico en Cabo San Lucas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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