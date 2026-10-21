Choque entre Autobús y Tractocamión en la Carretera Tampico-Valles Deja 10 Lesionados

Se reportó un fuerte choque entre un autobús de pasajeros y un tractocamión, dejando lesionados a primera hora del día. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 125 de la carretera Tampico-Valles, con dirección del norte de Veracruz hacia el sur de Tamaulipas.

El autobús procedente de Pánuco, Veracruz, presuntamente intentó rebasar a otra unidad por el carril de alta velocidad; por otra parte, el tractocamión se encontraba estacionado.

Sin embargo, debido a que otra unidad circulaba de frente, el conductor del autobús intentó reincorporarse a su carril, momento en el que se produjo el choque.

Tras el accidente, los pasajeros lesionados recibieron atención y fueron trasladados al Hospital General de Ciudad Madero para su valoración médica. Hasta el momento, se reportan alrededor de 10 pasajeros lesionados.

Las circunstancias exactas del percance y el estado de salud de los afectados deberán ser precisados por las autoridades correspondientes, quienes ya trabajan para dar con las causas de este percance vial.