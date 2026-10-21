Accidentes

Choque entre Autobús y Tractocamión en la Carretera Tampico-Valles Deja 10 Lesionados

Los afectados fueron trasladados al Hospital General de Ciudad Madero para recibir valoración médica

Choque entre Autobús y Tractocamión en la Carretera Tampico-Valles Deja 10 LesionadosChoque entre Autobús y Tractocamión en la Carretera Tampico-Valles Deja 10 Lesionados. Foto: N+

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El autobús intentó rebasar y colisionó con un tractocamión estacionado. Los heridos fueron llevados al Hospital General de Ciudad Madero.

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