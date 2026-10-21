Desaparecidos

Buscan a Lorena López en Puebla, Salió a Comprar para Cenar y Ya No Regresó

Familiares aseguran que pudo haber sido víctima de un delito pues hallaron su motocicleta abandonada en San Lucas Atoyatenco de San Martín Texmelucan

Lorena López Sánchez vista por última vez en San Martín Texmelucan, Puebla.Lorena López Sánchez, desaparecida en San Martín Texmelucan, Puebla. Foto: Protocolo Alba

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Lorena López desapareció en Puebla tras salir a comprar una cena, su moto fue hallada abandonada en San Lucas Atoyatenco.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+