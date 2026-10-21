Buscan a Lorena López en Puebla, Salió a Comprar para Cenar y Ya No Regresó

Lorena López Sánchez fue reportada como desaparecida luego de salir a comprar la cena en San Lucas Atoyatenco perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

De acuerdo a su sobrina, luego de perder comunicación con ella salieron a buscarla y encontraron su motocicleta abandonada debajo de la estructura y cerca de la zona de Samba; a través de un video compartido en redes sociales, su familiar mencionó lo siguiente: "La moto está tirada, no le robaron nada, y la encontramos aquí rumbo a San Baltazar".

De inmediato dieron aviso a las autoridades por lo que policías municipales arribaron al sitio y corroboraron los hechos, no obstante, en la grabación la mujer señaló lo siguiente: "Sí está la policía, pero no nos ayudan en nada".

Derivado a que el vehículo se encontraba tirado junto con su llave, los familiares temen que Lorena López Sánchez haya sido víctima de un 'levantón'.

Más tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla activó el Protocolo Alba y dio inicio a las acciones de búsqueda y localización.

En el boletín de búsqueda mencionan que Lorena López Sánchez de 46 años de edad fue vista por última vez el 20 de octubre tras salir de su domicilio en San Lucas Atoyatenco de San Martín Texmelucan.

La mujer vestía una chamarra tipo borrego de color negro, una blusa negra con blanco con la leyenda de 'Glossy' en el frente, pantalón tipo campana color negro y tenis blancos de la marca OC.

La mujer mide 1.47 metros de altura, es de complexión delgada, tez morena clara y su cabello es largo y ondulado; como señas particulares tiene una cicatriz en el antebrazo derecho en forma circular y se le puede percibir vitíligo en los brazos y piernas.

Se solicita el apoyo de la ciudadanía para que cualquier información la comuniquen a las autoridades mediante los siguientes números: Emergencias: 911, Fiscalía de Puebla: 222 211 8800 o CEI-CAS Texmelucan: 248 489 2147.

Con información de N+

MCS