Tres jóvenes cumplen 40 días desaparecidos en Salamanca, Guanajuato, tras ser privados de la libertad por un grupo de civiles armados.

Los hechos ocurrieron en la colonia El Deportivo, en Salamanca, Guanajuato, donde hombres con armas asesinaron a tres familiares de los jóvenes, entre ellos una adolescente de 14 años.

Tras ejecutar el multihomicidio, el grupo armado privó de la libertad a José Javier Ramírez Andrade, de 16 años; Mauro Alexander Bravo Ramírez, de 17, y Ángel Fernando Lara Ramírez, de 22 años.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Bebé por Golpe en el Abdomen; Buscan a Padrastro en García, NL

Los jóvenes fueron sacados a la fuerza del domicilio ubicado en la calle Leona Vicario la noche del 31 de agosto.

Hasta el momento se desconoce el paradero de los jóvenes, dos de ellos menores de edad.

Familiares y amigos se encuentran desesperados y esperan que regresen pronto con vida.