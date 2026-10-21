Desaparecidos

Jóvenes Cumplen 40 Días Desaparecidos en Salamanca, Guanajuato

Un grupo armado asesino a tres de sus familiares y a ellos se los llevaron

Jóvenes Cumplen 40 Días Desaparecidos en Salamanca, Guanajuato.Jóvenes Cumplen 40 Días Desaparecidos en Salamanca, Guanajuato. Foto: N+

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José Javier Ramírez Andrade de 16 años, Mauro Alexander Bravo Ramírez de 17 años y Ángel Fernando Lara Ramírez de 22 años son las identidades de los jóvenes.

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