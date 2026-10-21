Más de 30 Horas del Bloqueo en la México-Toluca; Madres Buscadoras se Reunirán con Fiscal

El bloqueo que madres buscadoras mantienen en la autopista México-Toluca, a la altura de Lerma, Estado de México, cumple más de 30 horas, pero ya sin fila de vehículos: autoridades estatales cortaron la circulación dos kilómetros antes del punto y desvían a los automovilistas por vías alternas, tras una noche en que quedaron atrapados sobre la vía.

Cinco madres buscadoras del colectivo se dirigen a Toluca, Estado de México, para reunirse con el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, a quien pedían ver desde que comenzó el bloqueo, el martes. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación las traslada a las oficinas del fiscal. Personal de esa Unidad de Gobierno les informó que el fiscal movió su agenda para recibirlas.

Otras integrantes del colectivo permanecen en la autopista, y la liberación de la vía podría depender de la respuesta que las madres obtengan del fiscal.

En estos momentos se encuentran elementos antimotines de la Policía Estatal del Estado de México en la autopista México-Toluca, donde integrantes del colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional mantienen un bloqueo desde ayer, esto en demanda de la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Entre los afectados hubo personas que iban al aeropuerto y perdieron su vuelo, otras que se dirigían a trabajar y perdieron días de labores, personas enfermas y transportistas que permanecieron dentro de sus camiones.

Durante la madrugada, con frío intenso y una ligera llovizna, muchos subieron los cristales para tratar de descansar. Comieron y atendieron sus necesidades como pudieron.

El bloqueo comenzó alrededor de las 11:00 horas del martes en ambos sentidos de la autopista y después quedó solo hacia la capital. Se abría un carril durante 10 minutos cada hora, un tiempo insuficiente para desahogar la fila de vehículos detenidos. Con el cierre que las autoridades estatales hicieron dos kilómetros antes, los vehículos circulan ahora por vías alternas, entre ellas la carretera federal de Toluca, y los automovilistas ya no quedaron detenidos sobre la vía como durante la noche del martes. La Guardia Nacional realiza los desvíos dos kilómetros antes del punto, y autoridades estatales aseguraron que no habrá una segunda noche con automovilistas y transportistas atrapados en la autopista.

Beatriz, una automovilista que iba de Toluca a Los Encinos, esperaba para cruzar desde las 18:20 horas del martes, es decir, 14 horas y media. Pasó la noche dentro de su vehículo con su mascota. Dijo que sintió miedo por estar sola mientras el tráfico y las motos pasaban junto a su auto.

"Son 14 horas sin ir al baño, sin comer, sin dormir, sin saber ni siquiera qué pasaba", relató.

Beatriz contó que también perdió a su esposo, "no de la misma forma", y afirmó ser solidaria con las víctimas, pero sostuvo que quienes estaban detenidos no tienen responsabilidad en el caso.

"Nosotros no somos responsables", dijo.

La tensión también llegó al enfrentamiento. Automovilistas intentaron retirar las carpas y las piedras colocadas sobre el pavimento, lo que derivó en una riña con las manifestantes. Se lanzaron piedras y una madre buscadora resultó lesionada, con una cortadura en la cabeza. N+ se encontraba en el lugar durante el enfrentamiento y no constató presencia de policías municipales ni estatales en el punto.

Por la mañana, cuando transportistas intentaron pasar el bloqueo, hubo jaloneos y una de las buscadoras resultó lastimada, sin que su lesión fuera de gravedad. Una ambulancia la trasladó a un hospital de Toluca, Estado de México.

Las buscadoras, que tienen familiares que llevan más de 10 años sin ser encontrados, exigen que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acuda a acordar una mesa de trabajo para continuar las investigaciones y coordinar a las instituciones, y piden que sea el fiscal quien dialogue con ellas. La vocera del grupo sostuvo que no se moverá del lugar hasta obtener respuesta. Personal de la Fiscalía dialogó con ellas durante la noche sin llegar a un acuerdo, y esperan a una autoridad superior del Estado de México. Más tarde, las manifestantes dialogaban con elementos de la policía estatal y con autoridades del gobierno estatal para retirar el bloqueo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que desde la mañana instaló una mesa de trabajo para atender los reclamos del colectivo y que, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, lo ha convocado en reiteradas ocasiones a incorporarse a las mesas de diálogo. Afirmó que la dirigente y las integrantes rechazaron todas las opciones que se les ofrecieron. Agregó que, durante 2026, la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género sostuvo cinco reuniones de trabajo con la dirigencia del colectivo y que está lista para atenderlo.

Las autoridades les ofrecieron sentarse a dialogar en una mesa en la que ya participaban autoridades del Estado de México y del Gobierno federal, instalada desde el martes con otro grupo de madres buscadoras que cerró el sentido de la autopista hacia Toluca y que ya alcanzó un acuerdo. Las manifestantes de Lerma insisten en que sea el fiscal quien les responda. Argumentan que llevan años esperando y que, cuando sus carpetas de investigación llegan a los ministerios públicos, solo les dicen que se está investigando y que regresen en meses. Piden que se agilicen las investigaciones. La hija de la vocera desapareció en 2015.

Tonatiuh Ramírez, jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, dijo que la dependencia está presente y acompaña en la gestión a las autoridades del Estado de México en esa mesa. Personal de esa Unidad de Gobierno dialoga con las madres buscadoras desde el mediodía y les ha pedido incorporarse a la mesa instalada con el otro grupo. En el punto también se encuentra personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

El Gobierno del Estado de México informó, en una tarjeta informativa, que mantiene el diálogo con los colectivos Flores en el Corazón y Mariposas, que se manifestaron en la carretera México-Toluca, y que a través de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) les brinda acompañamiento, apoyo para diligencias y seguimiento ante las autoridades competentes.

Según esa versión, el martes 20 de octubre Avelino Blanco Guido, titular de la COBUPEM, y Luis Miguel Carriedo Téllez, titular de la CEAVEM, acudieron al lugar, donde permanecieron varias horas para atender las peticiones de las buscadoras. Ante las inconformidades de algunos automovilistas, intervinieron junto con agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para proteger la integridad de las integrantes de los colectivos y mantener las condiciones de diálogo. Ese día también participaron en una mesa de trabajo con integrantes de Flores en el Corazón y personal de la Fiscalía, en la que se revisó el avance de sus carpetas de investigación. Sin embargo, N+ se encontraba en el lugar durante el enfrentamiento entre automovilistas y manifestantes y no constató presencia policial.

El Gobierno estatal agregó que durante 2026 se han realizado acciones de búsqueda y diligencias en coordinación con las autoridades competentes, además de apoyos para facilitar los traslados y la participación de las familias en esas actividades. Reiteró su disposición de fortalecer la coordinación con la Fiscalía y facilitar, dentro de sus atribuciones, las acciones que contribuyan a agilizar las investigaciones, con respeto a la autonomía de esa institución.

Las manifestantes llevan mochilas y cobijas, y se han mantenido con agua embotellada, papel higiénico y algunos sándwiches que les llevaron vecinos de Lerma.

Durante la noche, la carretera libre a la Ciudad de México operó con normalidad y algunos conductores optaron por la ruta Naucalpan-Toluca para librar el cierre.

Con información de Ramkar Cruz y Guadalupe Madrigal.

CT