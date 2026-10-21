Sociedad

Más de 30 Horas del Bloqueo en la México-Toluca; Madres Buscadoras se Reunirán con Fiscal

Cinco madres buscadoras van a Toluca a reunirse con el fiscal; el bloqueo continúa

A 24 Horas del Bloqueo en la México-Toluca, Automovilistas Pierden Vuelos y Días de Trabajo

Vista aérea de la fila de automóviles y vehículos de carga detenidos en la México-Toluca al amanecer de este miércoles. Foto: N+

27 horas de bloqueo en la México-Toluca

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A 24 Horas del Bloqueo en la México-Toluca, Automovilistas Pierden Vuelos y Días de Trabajo

Manifestantes colocaron pancartas y fichas de búsqueda sobre la autopista México-Toluca, a la altura de Lerma, Estado de México, durante el bloqueo. Un tractocamión esperaba en el carril contiguo. Foto: N+

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Pancartas con rostros y datos de personas desaparecidas, una llanta y pertenencias cubrían el tramo bloqueado de la México-Toluca, en dirección a la Ciudad de México. Foto: N+

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Tractocamiones y pipas quedaron detenidos en la México-Toluca, en Lerma, por el bloqueo. Foto: N+

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Imagen aérea de vehículos varados en ambos lados de la autopista México-Toluca, en Lerma, al amanecer de este miércoles. Foto: N+

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Momento del enfrentamiento registrado en el bloqueo de la autopista México-Toluca, en Lerma. Foto: N+

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Un automóvil pasó junto a los manifestantes y las fichas de búsqueda durante la madrugada, en el bloqueo de la México-Toluca. Foto: N+

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