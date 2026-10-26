Paro de Transportistas en Veracruz: Ciudadanos Reportan Afectación al Transporte

Debido al paro de camiones de carga realizado a nivel nacional, los ciudadanos de la zona norte de la ciudad de Veracruz se vieron bastante afectados de manera considerable, pues el paro se realizó durante las primeras horas de este lunes.

Algunos de los afectados tuvieron que caminar durante varios kilómetros para poder salir de sus casas y llegar a un punto donde pudieran tomar un camión, en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

En las paradas de camión se podían ver tanto a estudiantes como a trabajadores que se quedaron esperando el transporte, ya que algunos iban llenos y ya no recogían más pasajeros. Otros ciudadanos dicen que el problema del transporte no es solo por hoy, sino de cada día.

"Pues ya vamos tarde, pero pues ya es de todos los días; también hay que tener mucho cuidado, ya los urbanos se saturan demasiado y realmente es un problema." -indica un ciudadano.