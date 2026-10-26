Sociedad

Paro de Transportistas en Veracruz: Ciudadanos Reportan Afectación al Transporte

Habitantes de la zona norte del puerto veracruzano, indican que el transporte público se ha visto afectado por los bloqueos

Debido al paro, los ciudadanos han tenido que esperar varios minutos para tomar su transporteDebido al paro, los ciudadanos han tenido que esperar varios minutos para tomar su transporte. Foto: N+

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Ciudadanos de Veracruz enfrentan caos vial por paro de transportistas. Estudiantes y trabajadores sufren las consecuencias.

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