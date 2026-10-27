Recrean la Infancia del Universo con la Simulación Más Detallada de la Ciencia hasta la Fecha

El Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian ha lanzado el proyecto Lumina, que es la simulación más detallada que se haya generado hasta la fecha de la infancia del universo. Lo primeros dos mil años de cosmos han sido recreados en computadora a partir de los datos arrojados por el telescopio espacial James Webb.

En el siglo XX, las ecuaciones desarrolladas por Albert Einstein para describir la relatividad llevaron al sacerdote y físico Georges Lemaître a una conclusión difícil de creer: el cosmos había tenido un inicio. Sus ideas comulgaban con la evidencia presentada por el astrónomo Edwin Hubble, que descubrió que las galaxias no eran estáticas y que el universo también evolucionaba.

Posteriormente, el físico George Gamow tuvo una intuición que profundizaría en estas ideas: si el universo había tenido un principio y este había ocurrido con un estallido, la luz de este acontecimiento debía estar presente aún. Tiempo después, los ingenieros Arno Allan Penzias y Robert Woodrow Wilson probaban una nueva clase de antena en los laboratorios Bell cuando dieron con una interferencia inexplicable. Aquel ruido provenía de todos los puntos y abarcaba la misma frecuencia de radio que predijo Gamow: habían hallado la radiación de fondo de microondas, la luz del Big Bang.

Ahora, los científicos del Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian han lanzado un su modelo computacional ha sido publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Lumina recrea la forma en que la materia ordinaria, la materia oscura y la radiación interactuaron durante los primeros 2 mil millones de años del universo. Esto proporciona a los científicos una nueva y potente herramienta para poner a prueba las teorías sobre cómo evolucionó el cosmos tras el Big Bang.

Este modelo puede entender como un mapa de la exploración que ahora mismo nuestros telescopios realizan en el universo primitivo. Al comparar las observaciones realizadas por el James Webb, el telescopio Grace Roman y otros observatorios con las predicciones de Lumina, los astrónomos pueden determinar si su comprensión de las leyes que rigen el universo sigue siendo precisa o si los nuevos descubrimientos exigen replantear las teorías existentes. Es decir: corrigen el mapa previo del universo, al mismo tiempo que recorren ese territorio ignoto.

“Gracias al James Webb, el universo primitivo se ha convertido en una nueva y apasionante frontera en la astrofísica”, explicó en un comunicado Oliver Zier, quien lidera el proyecto.

“Para entender lo que vemos con este telescopio, necesitamos traducir nuestras teorías en predicciones detalladas. Tras varios años de trabajo, con sus altibajos, resulta increíblemente gratificante ver los resultados de la simulación y observar cómo nuestras predicciones cobran vida en vídeo”, añadió.

Lumina constituye la mayor simulación cosmológica de hidrodinámica con radiación jamás creada. Este tipo de simulación modela cómo interactúan los componentes fundamentales del universo, incluidos el gas, la materia oscura y la luz. La simulación abarca un volumen de espacio más de 100 veces superior al modelado en simulaciones comparables anteriores.

EDG