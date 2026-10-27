Astronomía

Recrean la Infancia del Universo con la Simulación Más Detallada de la Ciencia hasta la Fecha

Lumina ha recreado los primeros 2 mil millones de años del universo con datos del telescopio James Webb

Galaxias captadas por observatorio EuclidRecrean el universo primitivo en proyecto Lumina. Foto: Reuters

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