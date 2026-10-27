Homicidios

Vinculan a Proceso a Presuntos Homicidas de Niño en San Baltazar Tetela, Puebla

De acuerdo con las autoridades, Steven 'N' y José Hugo 'N' habrían disparado contra un vehículo en la junta auxiliar de la capital poblana

Vinculación Proceso Steven N José Hugo N Homicidio Niño San Baltazar Tetela PueblaSteven 'N' y José Hugo 'N' fueron detenidos en inmediaciones de la capital poblana. Foto: X @FiscaliaPuebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Steven N. y José Hugo N. son vinculados a proceso por la muerte de un niño en Puebla. La FGE busca esclarecer los hechos y brindar justicia a la familia afectada.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+