Vinculan a Proceso a Presuntos Homicidas de Niño en San Baltazar Tetela, Puebla

Por su probable participación en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un niño de dos años de edad, Steven N., de 18 años, y José Hugo N., de 22, fueron vinculados a proceso.

Dicha determinación fue tomada luego de que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) presentara los datos de prueba correspondientes ante la autoridad judicial.

De acuerdo con la investigación, el 16 de octubre de 2026, aproximadamente a las 22:20 horas, los hoy imputados circulaban a bordo de una motocicleta por la junta auxiliar de San Baltazar Tetela, en el municipio de Puebla, cuando presuntamente realizaron disparos de arma de fuego contra un vehículo en el que viajaba una familia.

Durante la agresión, un niño de dos años resultó lesionado y fue trasladado al Hospital General del Sur, donde posteriormente perdió la vida a consecuencia de las heridas.

El pasado 23 de octubre, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a ambos hombres por homicidio calificado, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concediendo un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La FGE Puebla dio a conocer que continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer plenamente los hechos y procurar justicia para la víctima y su familia.

Con información de N+

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