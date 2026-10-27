Internacional

Lula da Silva Agradece Apoyo de Sheinbaum: ‘Es Una Victoria de las Democracias’

El presidente de Brasil confirmó que recibió una llamada telefónica de su homóloga de México; de esto hablaron

La presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Brasil, Lula da SilvaFoto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+