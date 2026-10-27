Lula da Silva Agradece Apoyo de Sheinbaum: ‘Es Una Victoria de las Democracias’

El Tribunal Electoral de Brasil confirmó la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo un mandato inédito en la segunda vuelta de las elecciones, luego de superar en los comicios al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Este lunes, el mandatario afirmó que sostuvo una llamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien agradeció por el apoyo mostrado.

“Fue un placer recibir su llamada telefónica en el día de hoy. Esta no es solo una victoria del pueblo brasileño, sino de todas las democracias latinoamericanas”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Lula da Silva dejó claro que la relación bilateral entre Brasil y México es sólida y seguirá creciendo.

“¡Seguiremos juntos para defender nuestras soberanías y estrechar los lazos de amistad y cooperación entre Brasil y México!”, indicó.

Más tarde Sheinbaum indicó a través de la misma red social que habló con Lula y acordaron reunirse pronto.

"Hablamos hoy con el presidente Lula. Mucha alegría por su triunfo. Acordamos reunirnos pronto", explicó en su publicación.

Ayer por la tarde, la presidenta Sheinbaum Pardo usó sus redes sociales para felicitar al mandatario de 80 años de edad, quien, pese a las críticas por los recientes índices de inflación y escándalos políticos en su partido, logró consolidar el triunfo en las urnas.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, fue el mensaje de Sheinbaum.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los detalles de la llamada que sostuvieron los mandatarios, así como los temas de los que conversaron.

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De acuerdo con especialistas, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciará su cuarto mandato presidencial en enero de 2027; no obstante, tiene grandes desafíos, tales como la dominación de las fuerzas conservadoras, la persistencia de los programas sociales sin agravar las cuentas públicas y gestionar las tensiones entre el Legislativo y el Supremo Tribunal Federal (STF).

EPP