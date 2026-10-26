Cierra el Último Videoclub de Valle Hermoso Tras Años de Servicio

El último videoclub que permanecía en funcionamiento en Valle Hermoso cerró sus puertas después de varios años de ofrecer a sus clientes una alternativa para disfrutar del cine en casa, incluso frente al crecimiento de las plataformas de streaming.

A pesar de la amplia variedad de películas disponibles en los catálogos digitales, el establecimiento logró mantenerse abierto gracias a su extenso surtido de filmes, entre ellos títulos que no se encuentran disponibles en los servicios de entretenimiento en línea.

Aunque el negocio había comenzado con la venta de películas y se esperaba que continuara operando algunos meses más, finalmente llegó a su cierre definitivo.

Con su salida, termina una etapa para quienes durante años acudieron al establecimiento para rentar películas y descubrir historias que difícilmente podían encontrar en otros lugares.

Se trata de una forma de entretenimiento que marcó a varias generaciones y que, con el paso del tiempo, ha perdido terreno frente a las nuevas tecnologías y los hábitos de consumo digital.