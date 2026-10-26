Harry Kane Gana el Balón de Oro 2026; Así Quedó la Votación al Mejor Jugador del Mundo
El atacante conquistó el premio luego de haber tenido una destacada actuación durante la temporada 2025/2026
Escucha este artículo
El atacante conquistó el premio luego de haber tenido una destacada actuación durante la temporada 2025/2026
Escucha este artículo
Este lunes 26 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de premiación para entregar el Balón de Oro 2026, galardón que reconoce al mejor jugador del mundo durante la temporada pasada, es decir la 2025/2026. Este año, la gala se realizó en Londres, Inglaterra, en honor al 70 aniversario de su primera edición en la que el inglés Stanley Matthews se convirtió en el primer ganador de este premio.
A diferencia de lo sucedido en otras ediciones, este año la organización evitó que se filtrara el nombre del ganador para que se supiera hasta el momento de abrir el sobre. Por esta razón, había una gran expectativa para saber quién sería nombrado como el mejor jugador del planeta y los tres favoritos eran Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane.
Finalmente, se anunció que el ganador del Balón de Oro 2026 es Harry Kane. El delantero inglés tuvo una temporada sensacional tanto con su club como con su selección Nacional. Con el Bayern Múnich, Kane conquistó tres títulos: la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. Además, salió campeón goleador de la liga.
Con la selección de Inglaterra, el atacante alcanzó las semifinales del Mundial 2026 y terminó en tercer lugar del torneo. En total, Harry Kane marcó 73 goles a lo largo de la temporada 2025-2026. Aquí te dejamos sus estadísticas completas:
Partidos: 65
Goles: 73
Asistencias: 8
Tarjetas amarillas: 3
Tarjetas rojas: 0
Títulos: 3 (Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania)
El encargado de entregarle el trofeo a Harry Kane fue el dos veces galardonado Ronaldo Nazario.