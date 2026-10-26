Harry Kane Gana el Balón de Oro 2026; Así Quedó la Votación al Mejor Jugador del Mundo

Este lunes 26 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de premiación para entregar el Balón de Oro 2026, galardón que reconoce al mejor jugador del mundo durante la temporada pasada, es decir la 2025/2026. Este año, la gala se realizó en Londres, Inglaterra, en honor al 70 aniversario de su primera edición en la que el inglés Stanley Matthews se convirtió en el primer ganador de este premio.

A diferencia de lo sucedido en otras ediciones, este año la organización evitó que se filtrara el nombre del ganador para que se supiera hasta el momento de abrir el sobre. Por esta razón, había una gran expectativa para saber quién sería nombrado como el mejor jugador del planeta y los tres favoritos eran Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane.