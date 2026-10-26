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Harry Kane Gana el Balón de Oro 2026; Así Quedó la Votación al Mejor Jugador del Mundo

El atacante conquistó el premio luego de haber tenido una destacada actuación durante la temporada 2025/2026

Harry Kane con el trofeo del Balón de OroHarry Kane con el trofeo del Balón de Oro | Foto: Reuters

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