Sujeto es Asesinado a Balazos al Sur de Hermosillo; No Hay Personas Detenidas

Con al menos tres heridas de bala y golpes contusos en la cabeza fue encontrado sin vida un hombre en una vivienda en estado de abandono, ubicada en la colonia Y Griega, al sur de Hermosillo, la noche del domingo 25 de octubre.



El hallazgo ocurrió cerca de las 19:30 horas en la edificación abandonada, situada en las calles Campesinos y Novena, luego de que una persona ingresara al inmueble y descubriera el cuerpo.



Tras solicitar apoyo al número de emergencias, un elemento de la Policía Estatal acudió al lugar y confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales.



Al parecer, los hechos habrían ocurrido alrededor del mediodía, cuando una vecina escuchó detonaciones de arma de fuego y gritos provenientes de la vivienda, por lo que se hizo el reporte, acudiendo una patrulla que pasó por el sitio, pero no inspeccionó el domicilio.



El hombre, cuya identidad no ha sido establecida, vestía una playera gris, pantalón azul y calzado negro con blanco. Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias del homicidio ni se ha informado sobre personas detenidas.