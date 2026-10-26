Seguridad

Sujeto es Asesinado a Balazos al Sur de Hermosillo; No Hay Personas Detenidas

El cuerpo fue encontrado con al menos tres heridas de bala y golpes contusos en la cabeza dentro de una vivienda de la colonia Y Griega de la capital de Sonora

Sujeto es Asesinado a Balazos al Sur de Hermosillo; No Hay Personas DetenidasSujeto es Asesinado a Balazos al Sur de Hermosillo; No Hay Personas Detenidas. Foto: Archivo N+
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