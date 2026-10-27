Peso Inicia la Semana con Ganancias: Así Cotiza el Dólar Este Martes

El dólar estadounidense se cotiza este martes en 18.63 pesos mexicanos por billete verde, en promedio, luego de dos jornadas de ganancias para nuestra moneda.

El peso ⁠mexicano se depreció este martes, mientras que los inversionistas ajustaron sus posiciones antes de una serie de reuniones de importantes bancos centrales que podrían redefinir las perspectivas sobre las tasas de interés.

La moneda ⁠mexicana cotizó hoy en 18.63 unidades por dólar, con una caída del 0.36%, mientras el dólar avanzó ligeramente frente al euro, ⁠el yen y la libra esterlina, y los precios del petróleo se moderaron.

El lunes, la divisa local comenzó teniendo pérdidas, pero casi al final de los negocios obtuvo ganancias para quedar con un 0.51% arriba, después de haber llegado a debilitarse hasta 18.7579 unidades.

De acuerdo con especialistas, la conferencia del ‌su presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que podría darle un impulso al peso mexicano si deja entrever una estabilidad en la tasa de interés estadounidense.

Sin embargo, todavía se espera un nuevo incremento de la FED antes de que termine el año, lo que sí podría afectar el rendimiento de nuestra moneda.

El Banxico informó que el cierre del dólar el lunes fue de 18.5588 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 26 de octubre en los 18.55 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.5798 pesos por dólar para este martes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.6670 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 18.5945 pesos por billete verde, y a la venta en 18.5956.

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Con información de N+

ICM