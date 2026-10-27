El Xolo Ha Acompañado a México desde Tiempos Prehispánicos, y Tiene Ya su Día Nacional

El Xoloitzcuintle es una de las razas de perros que han acompañado a México a lo largo de su historia.

Este 27 de octubre se conmemora por primera vez el Día Nacional del Xoloitzcuintle en México. Y es que la fecha coincide con el inicio de las celebraciones del Día de Muertos dedicadas a los animales, especialmente a los de compañía, que ya fallecieron.

La relación entre el Xoloitzcuintle y la muerte tiene raíces prehispánicas.

Para los pueblos nahuas, este perro estaba relacionado con la deidad Xólotl y con el recorrido que los difuntos debían emprender hacia el Mictlán.

Al respecto, Gabriel Mestre, artista visual y curador de exposiciones, indicó:

"Genera un perro para ser el cancerbero que atraviesa a los difuntos. Sí sabíamos que los difuntos pasaban el río".

De acuerdo con esta tradición, el Xolo podía ayudar a los difuntos a cruzar el río que encontraban en su camino al inframundo.

Itzcuintlán es la playa donde están los espíritus de los perros fallecidos, esperando a los espíritus de las personas que los cuidaron y trataron bien.

“Se decía que a los perros color bermejo se les ataba un hilo de algodón para que cuando encontraran a sus dueños, en el más allá, a las personas que los cuidaron y fueron buenos con ellos, los pudieran cruzar el río", explicó Gabriel Mestre.

Siglos después, esa relación entre el Xolo, la muerte y la memoria sigue formando parte del imaginario del Día de Muertos.

"Esto es lo que vemos hoy en día y viene de una herencia del pasado prehispánico y también del pasado español que se funden en el mestizaje”, indicó Mestre.

Y este año, en su primera conmemoración, del 27 de octubre al primero de noviembre habrá un evento especial para estos perros.

Campo de Xolos, es un encuentro cultural que reunirá exposiciones como un altar vivo, conferencias y conciertos; actividades como una caminata al Mictlán, e intervenciones artísticas.

Todo esto en distintos puntos del centro de la Ciudad de México.

Entre ellas, artistas contemporáneos retoman la antigua figura del Xolo como guía al Mictlán.

Mocre, artista inmersivo y visual, señaló:

"Donde se involucra la realidad aumentada, el lenguaje náhuatl y la música en vivo. Entonces, todo esto se congrega en un performance que cuenta una narrativa de los pasos como alma hacia el Mictlán."

Así, recordamos que el Xolo continúa ocupando su lugar junto a los muertos como una figura que, de acuerdo con la tradición, conoce el camino.

Con información de Erick Alcalá.

LECQ