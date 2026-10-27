Sociedad

El Xolo Ha Acompañado a México desde Tiempos Prehispánicos, y Tiene Ya su Día Nacional

La relación entre el Xoloitzcuintle y la muerte tiene raíces prehispánicas, para los nahuas, este perro estaba relacionado con la travesía que los difuntos debían realizar hacia el Mictlán

Perro Xoloitzcuintle.Foto: Reuters | Archivo

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