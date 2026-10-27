Internacional

Se Fugan 17 Presos Tras Engañar a los Guardias con Falsa Emergencia Médica

Las autoridades capturaron a 4 de los prófugos, pero desplegaron equipos especiales y drones para intensificar la búsqueda de los 13 que siguen fugitivos

IndiaMedios locales han descrito el incidente como una de las mayores fugas de reclusos registradas en Tamil Nadu desde 1995. Foto: Reuters.

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