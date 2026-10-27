Internacional

Jueza Suspende Proyecto de Campo de Golf de Trump y Él Anuncia Apelación Inmediata

El magnate republicano aseguró que las instalaciones de East Pomac presentan problemas de seguridad y deterioro, y que el proyecto permitirá albergar torneos internacionales

GolfA pesar del proceso judicial, Trump dijo este mes que estaba previsto que la construcción del campo de 18 hoyos comenzara en noviembre. Foto: Reuters.

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