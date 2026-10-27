A 3 Años de Otis, Acapulco Tiene un Rostro Diferente al de Ese 25 de Octubre

A tres años del paso del huracán Otis, Acapulco muestra un rostro distinto al de aquella madrugada del 25 de octubre de 2023, cuando los vientos devastaron la ciudad.

En comparación al primer año donde la reconstrucción se veía como algo lejano, ahora en las zonas turísticas se observan inmuebles rehabilitados, fachadas renovadas y establecimientos operando.

Oswaldo Silva, un empresario de la costera, recuerda cómo aquel día encontró en ruinas el negocio familiar, pero no se dejó vencer y hoy nuevamente el lugar está de pie.

"Lo primero que vimos fue pelón toda la franja costera. Ya entre todos nos pusimos a limpiar, a escombrar, a hacer el espacio que más se pueda para poder dar servicio, a empezar a trabajar".

Antes de Otis, Acapulco contaba con alrededor de 19 mil 600 habitaciones de hotel y después del desastre había en funcionamiento menos del 5%, pero en este 2026 se logró la recuperación de cerca del 90% de la capacidad hotelera que se tenía previa a Otis, al alcanzar las 17 mil 555 habitaciones disponibles, distribuidas en 313 hoteles.

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Sobre cómo está la hotelería a 3 años de Otis, Francisco Aguilar Ordóñez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional, indicó:

“Ya está muy mejorada, hemos trabajado bastante, y ya tenemos los hoteles listos".

Con pérdidas de cientos de millones de dólares y al menos 270 mil viviendas dañadas, Otis se convirtió en el ciclón tropical más costoso registrado en México.

Alejandro Martínez Sidney, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en Acapulco, señaló:

"Bueno, el huracán Otis fueron 20 mil millones de dólares en pérdidas para todo el municipio del puerto de Acapulco, destrucción total, hay cicatrices que ya están sanadas, pero hay heridas abiertas, hay todavía alrededor de 18 hoteles que no se han podido remodelar y también condominios de segunda residencia".

Y aunque el puerto se ve recuperado aún son visibles los daños en la ciudad, hay condominios en plena reconstrucción, así como hoteles y restaurantes que ya no abrieron.

"Algunas empresas se fueron por la rapiña, no fue por Otis, fue por la rapiña que hubo, tan cruel, hubo lugares donde se llevaron absolutamente todo, lo que se nombra todo", aseguró el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional.

Para enfrentar futuros fenómenos meteorológicos, algunos edificios incorporaron protecciones y mejoras en su infraestructura.

"Ya no se permiten estructuras que puedan ser volátiles con el viento, también tienen que tener otro tipo de ingeniería, la instalación y sobre todo reforzamiento de cristales, reforzamiento de barandales", precisó el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en Acapulco, Alejandro Martínez Sidney.

El saldo hasta este año se mantiene en 68 personas fallecidas y 32 desaparecidos, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Con información de Isaac Flores.

LECQ