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A 3 Años de Otis, Acapulco Tiene un Rostro Diferente al de Ese 25 de Octubre

Comparado con el primer año donde la reconstrucción se veía lejana, en las zonas turísticas ahora se observan inmuebles rehabilitados, fachadas renovadas y establecimientos en operación

Acapulco luego del paso del huracán Otis.Acapulco luego del paso del huracán Otis. Octubre 26, 2023. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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