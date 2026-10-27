Noruega y Finlandia Hablan Con Putin y Zelenski; Rusia Pone Condiciones para la Paz

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, conversaron por separado con Vladimir Putin y Volodimir Zelenski sobre la guerra en Ucrania. El mandatario ruso expresó sus condiciones para terminar la guerra y reprochó la política de confrontación de la OTAN.

Stubb y Støre tomaron la iniciativa para la llamada, en la que se debatió "la guerra de agresión rusa contra Ucrania, las labores diplomáticas para acabar con la guerra y promover la paz y la estabilidad en Europa", según un comunicado conjunto de los gobiernos noruego y finlandés.

Tras la difusión oficial, el Kremlin dijo que Putin planteó que sólo habrá paz duradera en Ucrania si se tienen en cuenta los intereses nacionales de Rusia.



Además, denunció la postura ofensiva de la OTAN y la Unión Europea como causantes de la prolongación de los combates entre rusos y ucranianos.

La conversación, que fue un seguimiento de la reunión de la semana pasada en Oslo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, para misiones de paz, Steve Witkoff- fue "franca y sustancial".

"Somos países vecinos de Rusia. El resultado de esta guerra tendrá un impacto directo para nuestra seguridad y la de Europa. Eso exige conversaciones para acabar con la guerra", señaló en el comunicado Stubb, en el que recalcó que la llamada de ambos líderes europeos con Putin se hizo "tras consultas" con Ucrania.

Støre y Stubb subrayaron además que participaron como líderes de sus países en la llamada y "no como representantes de toda Europa".

"Esta guerra tiene enormes costes humanos y materiales. El sufrimiento y la destrucción influirán a varias generaciones. En la conversación resaltamos la importancia de medidas que lleven a una desescalada de la guerra", señaló Støre.

Ambos países resaltaron que el objetivo de la llamada era transmitir un mensaje "directo" a Putin y que la conversación está también relacionada con las negociaciones que Ucrania y Rusia pretenden reanudar en noviembre tras meses de pausa en el diálogo.

"Noruega y Finlandia han trabajado siempre por la paz y la estabilidad en nuestra región. Tenemos un interés común en la estabilidad y la previsibilidad en el mar del Norte y el Alto Norte", señalaron Stubb y Støre, que resaltaron que continuarán con su apoyo a Ucrania.

Ambos líderes hablaron con Putin desde Helsinki, donde este martes se celebra una reunión de los líderes de los países que integran el Consejo Nórdico.

Posteriormente, en publicaciones en X, el mandatario finlandés y el premier noruego dijeron que igual llamaron a Zelenski y le expresaron lo conversado con Putin.

"Discutimos nuestra llamada de hoy temprano con el Presidente Putin. Noruega y Finlandia continuaremos nuestro apoyo a Ucrania, y los esfuerzos para asegurar una paz justa y duradera", compartió Støre.

Støre y Stubb se encontraron el pasado 20 de octubre en Oslo con Zelenski y Witkoff, que al día siguiente se entrevistó en San Petersburgo con Putin.

Ucranianos y rusos acordaron con los mediadores estadounidenses -el yerno de Trump, Jared Kushner participó por videoconferencia en la reunión de Oslo- reanudar las reuniones directas entre sus respectivos negociadores y los emisarios de la Casa Blanca en noviembre.

ASJ