Internacional

Noruega y Finlandia Hablan Con Putin y Zelenski; Rusia Pone Condiciones para la Paz

La conversación fue un seguimiento de la reunión de la semana pasada en Oslo con el presidente ucraniano y el enviado especial de Donald Trump

UcraniaStøre y Stubb se encontraron el pasado 20 de octubre en Oslo con Zelenski y Witkoff, que al día siguiente se entrevistó en San Petersburgo con Putin.. Foto: Reuters.

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