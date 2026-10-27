Seguridad

En Sinaloa Buscan a Sacerdote Desaparecido de Nacionalidad Estadounidense

Clemente Morales iba a una cita médica cuando ya no se supo más de él. Es la primera desaparición de un religioso reportada en México en lo que va de 2026

Sacerdote Clemente Morales Topete.Foto: N+

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