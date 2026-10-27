En Sinaloa Buscan a Sacerdote Desaparecido de Nacionalidad Estadounidense

En Sinaloa se mantiene desde el fin de semana la búsqueda de un sacerdote de nacionalidad estadounidense quien fue reportado como desaparecido cuando se dirigía a dar misa en una iglesia de Culiacán.

Se giró una ficha de búsqueda y autoridades federales informaron que participan en la búsqueda coordinada por el gobierno estatal. Es la primera desaparición de un religioso reportada en el país en lo que va del año.

Feligreses se manifestaron con oraciones para pedir por el regreso de Clemente Morales Topete, de 67 años de edad, un conocido sacerdote de la parroquia de Cristo Resucitado, del sector La Campiña en Culiacán.

María de Jesús, una feligresa, indicó: "El padre es una persona sensata, honesta, muy caritativo, quien se le acerque él ayuda, no es como las demás personas que nomás ven el signo de pesos en la frente, por eso no lo podemos concebir".

Según los primeros reportes, el padre de nacionalidad estadounidense fue visto la tarde del 24 de octubre, cuando viajaba en su camioneta por el fraccionamiento Montebello. Sus allegados afirman que acudía a una cita médica y que no responde el celular.

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“Desde ese momento no hemos estado tranquilos, pero estamos confiando en que Dios y las autoridades nos den una buena respuesta", aseguró Rossy, otra feligrés.

Sobre la desaparición, el Episcopado Mexicano se solidarizó con la diócesis de Culiacán.

Por su parte, el gobierno del estado informó que ya se desplegó un operativo para ubicarlo. La Federación se pronunció a través de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Segob.

Arturo Medina, titular de la subsecretaría, indicó: “Estamos ya en coordinación con ellos, a través de esta alerta nacional, estamos trabajando con la comisión local de Búsqueda, con la Comisión Nacional de Búsqueda, quien va apoyar en las tareas”.

En tanto, en Nuevo León, el colectivo ‘Un río en el río' busca a Samuel Cardona Garza, integrante de dicha asociación, quien por años ha acompañado la lucha ambiental por el río Santa Catarina. El activista fue visto por última vez el 13 de octubre en la colonia Vista Hermosa de Monterrey.

Cardona también es voluntario de Greenpeace México, la asociación se dijo "profundamente preocupada por su desaparición".

Con información de N+.

LECQ