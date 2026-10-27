Programas sociales

¿Hay Registro Presencial de Beca Rita Cetina de Primaria y Secundaria? Ubicación de las Oficinas

Si tuviste problemas con el registro de la Beca Rita Cetina 2026, consulta dónde están las Sedes Auxiliares Regionales (SARE) y oficinas del Bienestar

Conoce si Hay Registro Presencial de Beca Rita Cetina Primaria y Secundaria 2026El registro de la Beca Rita Cetina cierra el 6 de noviembre 2026. Foto: Julio León
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