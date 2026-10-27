¿Hay Registro Presencial de Beca Rita Cetina de Primaria y Secundaria? Ubicación de las Oficinas

Ya iniciaron las inscripciones en línea de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria, y debido a que algunos padres de familia se han encontrado con errores en la plataforma, se preguntan si hay registro presencial en las oficinas de Becas Bienestar.

Este lunes comenzó la etapa para solicitar alguno de los apoyos económicos para estudiantes de nivel básico, y en notas previas ya te explicamos cómo crear o recuperar tu cuenta Llave MX y cómo registrar a tu hijo, hija o hijos.

¿Hay registro de Beca Rita Cetina en las oficinas del Bienestar?

La inscripción del programa social para alumnos de primaria y secundaria se está realizando exclusivamente por internet, en la página web www.becaritacetina.gob.mx, y estará abierta hasta el viernes 6 de noviembre de 2026.

Sin embargo, los padres de familia sí pueden recibir orientación y ayuda para realizar el registro de la Beca Rita Cetina en las oficinas del Bienestar y en las Sedes Auxiliares Regionales (SARE), las cuales están ubicadas en diferentes municipios a lo largo y ancho del país.

¿Dónde están las oficinas de Becas Bienestar?

Para ubicar la oficina de atención o SARE más cercana a tu domicilio o escuela, la Coordinación Nacional cuenta con el buscador de sedes de atención y debes realizar los siguientes pasos:

Ingresa a este link: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion. Selecciona el estado en donde vives. Selecciona el municipio, de acuerdo con el estado elegido. Da clic en Buscar. Navega en el mapa y da clic en los iconos de las oficinas para conocer su ubicación.

Ahí te aparecerá el tipo de sede que es, puede ser SARE, CABB u otros, y la dirección exacta en donde se encuentra para que puedas acudir para recibir orientación sobre las dudas que tengas sobre el registro de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria.

PPP