Pensión del Bienestar: Anuncian Calendario de Pagos para Noviembre de 2026 en Tamaulipas

Los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores ya cuentan con el calendario de pagos correspondiente al último bimestre del año, cuyos depósitos se realizarán de manera escalonada de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

El operativo comenzará el próximo 3 de noviembre con los beneficiarios cuyo apellido inicia con la letra 'A' y concluirá el 27 de noviembre con las letras W, X, Y y Z.

Las autoridades recordaron que el esquema de dispersión por orden alfabético tiene como objetivo evitar aglomeraciones y facilitar la entrega de los apoyos a los derechohabientes.

Asimismo, exhortaron a los beneficiarios a mantenerse atentos al calendario oficial para conocer la fecha exacta en la que recibirán el recurso en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

De igual forma, se destacó que, tras las recientes actualizaciones de la aplicación del Banco del Bienestar, los usuarios ya pueden realizar transferencias electrónicas mediante el sistema SPEI, lo que amplía las opciones para administrar los recursos sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria.

También se reiteró el llamado a utilizar la tarjeta como método de pago en establecimientos comerciales y así evitar largas filas para retirar efectivo.

¿Cuáles son las fechas del calendario de pagos de la Pensión Bienestar noviembre 2026?

Martes 3 de noviembre: Letra A.

Miércoles 4 de noviembre: Letra B.

Jueves 5 de noviembre: Letra C.

Viernes 6 de noviembre: Letra C.

Lunes 9 de noviembre: Letras D, E, F.

Martes 10 de noviembre: Letra G.

Miércoles 11 de noviembre: Letra G.

Jueves 12 de noviembre: Letras H, I, J, K.

Viernes 13 de noviembre: Letra L.

Martes 17 de noviembre: Letra M.

Miércoles 18 de noviembre: Letra M.

Jueves 19 de noviembre: Letras N, Ñ, O.

Viernes 20 de noviembre: Letras P, Q.

Lunes 23 de noviembre: Letra R.

Martes 24 de noviembre: Letra R.

Miércoles 25 de noviembre: Letra S.

