Programas sociales

Pensión del Bienestar: Anuncian Calendario de Pagos para Noviembre de 2026 en Tamaulipas

La dispersión comenzará el próximo 3 de noviembre con los beneficiarios cuyo apellido inicia con la letra 'A' y concluirá el 27 de noviembre con las letras W, X, Y y Z

Pensión del Bienestar: Anuncian Calendario de Pagos para Noviembre de 2026 en TamaulipasPensión del Bienestar: Anuncian Calendario de Pagos para Noviembre de 2026. Foto: Programas para el Bienestar

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