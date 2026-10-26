Accidentes

Evacúan a Alumnos del ITVER tras Hallazgo de Material Explosivo en Veracruz

Elementos de Protección Civil y Bomberos arribaron al Instituto Tecnológico de Veracruz tras recibir un llamado derivado de emergencia ocurrida en el área de laboratorio

Evacúan a Alumnos del ITVER tras Hallazgo de Material Explosivo en VeracruzLas clases fueron suspendidas hasta que se determine que es seguro ingresar al plantel. Foto: N+

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Descubren material explosivo en ITVER: 5700 estudiantes evacuados. Protección Civil y Bomberos aseguran el área. Clases suspendidas por seguridad

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