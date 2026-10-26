Evacúan a Alumnos del ITVER tras Hallazgo de Material Explosivo en Veracruz

Alrededor de 5700 estudiantes y 600 docentes fueron evacuados del Instituto Tecnológico de Veracruz debido a que se detectaron cerca de tres kilogramos de material explosivo en el área de laboratorio.

Derivado de esta situación, la institución dio aviso a los cuerpos de emergencias y minutos más tarde arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes intervinieron y aseguraron el material debido al riesgo que representaba para la comunidad de la institución. Como medida preventiva, las clases fueron suspendidas hasta nuevo aviso.

De acuerdo con lo informado por Guadalupe Tapia, Directora de Protección Civil, tras recibir el aviso arribaron al plantel y se informó que el material hallado es ácido pícrico, por lo que se realizó la evacuación para tener un buen control y manejo de la situación de emergencia.

"Como les mencionaba, se encontró el producto envasado; sin embargo, bueno, ahorita se le va a dar el tratamiento adecuado."

Según lo informado, el lugar del hallazgo fue el laboratorio del plantel, donde se encontraban un docente y cerca de 10 alumnos. Hasta el momento no se reportan personas intoxicadas y tampoco lesionadas.

Autoridades indican que las clases estarán suspendidas hasta que se terminen de hacer las labores correspondientes y las condiciones permitan nuevamente ingresar al plantel sin que haya un riesgo para alumnos ni docentes.