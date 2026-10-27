Sujetos Privaron de su Libertad a Conductor de Plataforma para Delinquir en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvo en flagrancia a Víctor Manuel 'N' de 20 años de edad y a Jaciel Enrique 'N' de 18 años, por su probable participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y contra la salud por la venta de droga.

La autoridad judicial investiga a ambos jóvenes por poseer dosis de narcóticos con fines de comercio y por presuntamente retener a un conductor de plataforma y utilizar su vehículo para realizar las entregas de las drogas en la ciudad de Puebla.

De acuerdo a los hechos, el 22 de octubre de 2026, la víctima acudió a una dirección tras aceptar un servicio solicitado por los dos hombres, posteriormente los llevó a su destino señalado en la aplicación, sin embargo, en ese momento lo amenazaron con un objeto que aparentaba ser un arma de fuego y lo obligaron a continuar conduciendo bajo sus indicaciones.

El conductor de taxi de plataforma los llevó a diferentes puntos de la capital poblana, en donde presuntamente entregaban pequeñas bolsas a cambio de dinero.

Luego de varias entregas, obligaron a la víctima a pasarse al asiento trasero, mientras Víctor Manuel 'N' y Jaciel Enrique 'N' continuaban utilizando su vehículo para efectuar las entregas.

Luego de investigaciones recabadas, se constató que el operador afectado estuvo privado de su libertad durante aproximadamente tres horas.

Derivado a este tiempo, su esposa comenzó a preocuparse ya que había perdido la comunicación con él, por lo que verificó la ubicación del automóvil mediante el sistema GPS y se trasladó al lugar, con el apoyo de elementos policiales.

Luego de ubicar la unidad, los agentes lograron resguardar al conductor y detener a los dos probables responsables en la colonia Ignacio Zaragoza.

Durante este operativo de seguridad también fueron asegurados 116 envoltorios con presuntas sustancias ilícitas, 273 pesos en efectivo, una pistola de plástico, dos teléfonos celulares y un vehículo modelo 2023.

Víctor Manuel 'N' y Jaciel Enrique 'N' quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, que decretó su retención y continuará con las diligencias y análisis periciales necesarios para determinar su situación jurídica.

Con información de N+

MCS