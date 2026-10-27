Seguridad

Sujetos Privaron de su Libertad a Conductor de Plataforma para Delinquir en Puebla

Víctor Manuel 'N' y Jaciel Enrique 'N' son investigados luego de presuntamente usar el vehículo de la víctima para realizar entregas de droga

Víctor Manuel 'N' y Jaciel Enrique 'N' detenidos por privación de la libertad de conductor de plataforma.Víctor Manuel 'N' y Jaciel Enrique 'N' detenidos por privación de la libertad y venta de droga. Foto: FGE Puebla

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Víctor Manuel 'N' y Jaciel Enrique 'N' arrestados en Puebla por privación de la libertad de conductor de plataforma y venta de droga.

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