Seguridad

Manifestantes Bloquean Dos Carriles de la Carretera Federal 45 León-Silao

Fue a la altura del Aeropuerto Internacional del Bajío en donde se realizó el cierre que hasta el momento se desconoce cuánto durará

Manifestantes Bloquean Dos Carriles de la Carretera Federal 45 León-Silao.Manifestantes Bloquean Dos Carriles de la Carretera Federal 45 León-Silao. Foto: N+

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Desde el pasado lunes se iniciaron las movilizaciones y bloqueos intermitentes en vialidades de Guanajuato.

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