Manifestantes Bloquean Dos Carriles de la Carretera Federal 45 León-Silao

Alrededor de las 9:40 de la mañana, la caravana de transportistas que circulaba por la carretera federal 45 decidió bloquear la vialidad.

El cierre se llevó a cabo a la altura del Aeropuerto Internacional del Bajío donde comenzó con la colocación de conos preventivos y el paro total de las unidades.

Fueron dos carriles los que se mantienen bloqueados en ambas direcciones de la carretera Silao-León, hasta el momento por tiempo indefinido.

Los transportistas exigen mayor seguridad en las carreteras, ya que son víctimas frecuentes de asaltos y actualmente del asesinato de varios de sus compañeros.

La movilización comenzó esta mañana alrededor de las 8:40 de la mañana en el bulevar Aeropuerto de León.

El pasado lunes por la noche también se registraron bloqueos parciales en la carretera federal 45 a la altura del acceso a León, Guanajuato.