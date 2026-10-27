Aseguran 1.5 Toneladas de Metanfetamina en Durango e Inhabilitan Dos Laboratorios

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) localizaron e inhabilitaron dos laboratorios clandestinos utilizados para producir metanfetamina en el estado de Durango.

El Gabinete de Seguridad precisó que los sitios fueron ubicados en las inmediaciones del poblado El Destierro, donde las autoridades realizaron acciones para asegurar sustancias y materiales empleados en la elaboración de drogas sintéticas.

Durante el operativo, las instituciones federales aseguraron aproximadamente 1.5 toneladas de metanfetamina además de 3 mil litros de esta misma sustancia.

En los dos laboratorios también se encontraron precursores químicos, reactores, destiladores y diversos equipos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.

Tras la intervención, las autoridades inhabilitaron las instalaciones para impedir que continuaran siendo utilizadas en la producción de metanfetamina.

El Gabinete de Seguridad informó que las instituciones mantienen operativos coordinados para combatir la producción y distribución de sustancias ilícitas, así como evitar que estas lleguen a las calles.

FBPT