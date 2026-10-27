Seguridad

Aseguran 1.5 Toneladas de Metanfetamina en Durango e Inhabilitan Dos Laboratorios

El operativo se realizó cerca del poblado El Destierro, donde autoridades federales también encontraron 3 mil litros de la droga

Laboratorios clandestinos utilizados para la producción de metanfetaminaAutoridades inhabilitaron dos laboratorios clandestinos usados para la producción de metanfetamina. Foto: X, @GabSeguridadMX

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