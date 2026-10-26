Cuatro Mujeres a Prisión Preventiva por Presunto Narcomenudeo en Nogales, Sonora

Cuatro mujeres fueron vinculadas a proceso y permanecerán en prisión preventiva, tras ser detenidas con diversas dosis de metanfetamina y marihuana, en Nogales, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la detención de Priscila Janeth 'N', Reyna Guadalupe 'N', Michel Carolina 'N' y Elia Hortensia 'N' sucedió el 21 de octubre pasado, en un domicilio de la colonia Lomas de Nogales.

Las autoridades les aseguraron 22 envoltorios de 'crystal', un recipiente con marihuana y dinero en efectivo.

El juez de la causa ratificó la legalidad de la detención, otorgó el auto de vinculación a proceso por delitos contra la salud en la variante de posesión con fines de venta y dictó prisión preventiva.