Seguridad

Cuatro Mujeres a Prisión Preventiva por Presunto Narcomenudeo en Nogales, Sonora

A las detenidas se les aseguraron diversas dosis de diferentes narcóticos, además de dinero en efectivo en la colonia Lomas de Nogales del municipio fronterizo

Cuatro Mujeres a Prisión Preventiva por Presunto Narcomenudeo en Nogales, SonoraCuatro Mujeres a Prisión Preventiva por Presunto Narcomenudeo en Nogales, Sonora. Foto: FGJES

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