Pronóstico del Tiempo en Nuevo León: Disminuye la Probabilidad de Lluvia

Para este martes disminuyen las probabilidades de precipitaciones en Monterrey y su área metropolitana, donde se esperan condiciones de cielo medio nublado a ligeramente nublado, con una posibilidad de lluvia del 19 por ciento durante la tarde.

Aunque el pronóstico indica bajas probabilidades de precipitaciones, no se descartan por completo. Durante las primeras horas del día, los valores de temperatura en la zona metropolitana se ubican entre los 18 y 20 grados centígrados, con cielo nublado y buena calidad del aire.

Para esta tarde, las temperaturas podrían elevarse hasta alcanzar un rango de entre 25 y 26 grados centígrados, manteniendo condiciones relativamente estables en comparación con las jornadas anteriores, cuando las lluvias tuvieron mayor presencia en la entidad.

Sin embargo, el panorama podría cambiar durante los próximos días, ya que para este miércoles y jueves se prevé un nuevo incremento en las probabilidades de lluvia, que podrían alcanzar alrededor del 40 por ciento.

Estas precipitaciones marcarían el cierre de un periodo lluvioso que prácticamente ha caracterizado al mes de octubre, con acumulados importantes de agua que han representado ganancias relevantes para las presas de Nuevo León.

Por otra parte, se mantiene la vigilancia sobre la tormenta tropical “Vance”, ubicada frente a la costa occidental de México. Durante la mañana, el sistema se localizaba a 440 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, se espera que “Vance” pierda fuerza y descienda a la categoría de depresión tropical durante el miércoles, antes de terminar por disiparse.

Mientras tanto, otro fenómeno meteorológico comienza a llamar la atención de los especialistas, debido a la aproximación de un nuevo frente frío para el próximo fin de semana.

Este sistema ingresaría por el norte de Baja California y Sonora durante el domingo. Sus efectos podrían extenderse hasta Nuevo León el siguiente miércoles, cuando se espera un descenso en las temperaturas mínimas, que podrían ubicarse alrededor de los 15 grados centígrados.

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A diferencia de otros sistemas, este frente frío no estaría acompañado de lluvias para la entidad, por lo que el principal cambio se reflejaría en un ambiente más fresco durante las mañanas. De esta manera, Monterrey tendrá una disminución en las posibilidades de lluvia durante este martes, aunque se espera un repunte para miércoles y jueves, antes de la posible llegada de condiciones más frescas la próxima semana.

Con información de Mauro Morales / Noticias N+

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