Mueren Dos Militares al Volcar en Carretera Río Grande-Cuencamé

Una volcadura de una unidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se registró en la carretera libre Río Grande-Cuencamé, dejando un saldo de dos elementos militares fallecidos y cinco más lesionados.

De acuerdo con los reportes, la unidad circulaba como parte de un convoy integrado por varios vehículos militares cuando, por causas que no se han dado a conocer, volcó sobre la carretera.

En el lugar del accidente perdió la vida el cabo Juan 'N'. Por su parte, el cabo Onésimo 'N' fue trasladado al Hospital General de Cuencamé, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a los cinco elementos que resultaron lesionados. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre su estado de salud.

Los cuerpos de los dos militares fallecidos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMFO), donde se les practicarán las necropsias de ley correspondientes