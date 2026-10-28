Accidentes

Mueren Dos Militares al Volcar en Carretera Río Grande-Cuencamé

Otros cinco elementos resultaron lesionados y fueron atendidos en el sitio por paramédicos de la Cruz Roja

Mueren Dos Militares al Volcar en Carretera Río Grande-CuencaméLa unidad circulaba como parte de un convoy integrado por varios vehículos militares, cuando repentinamente volcó Foto: Protección Civil de Cuencamé

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