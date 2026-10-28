Aseguran Pipa Cargada con Presunto Huachicol en Carretera Saltillo-Torreón

La Policía Estatal de Coahuila aseguró una pipa cargada con presunto combustible de procedencia ilícita y detuvo al conductor, quien no pudo comprobar el origen del hidrocarburo.

Los hechos ocurrieron durante la noche de este martes en la carretera federal 40, en el tramo Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 9+300, cerca del ejido Padre Santo, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila.

Durante la intervención, los elementos estatales aseguraron la unidad y procedieron a la detención del conductor, luego de que este no pudiera acreditar la procedencia legal del combustible que transportaba. Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre la cantidad de hidrocarburo asegurado.

Tanto la pipa como el detenido fueron trasladados a Saltillo y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del conductor.