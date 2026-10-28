Seguridad

Aseguran Pipa Cargada con Presunto Huachicol en Carretera Saltillo-Torreón

El conductor de la unidad quedó detenido al no poder comprobar la procedencia del combustible

Aseguran Pipa Cargada con Presunto Huachicol en Carretera Torreón-SaltilloElementos de la Policía Estatal de Coahuila decomisaron el vehículo en la carretera federal 40, a la altura del ejido Padre Santo. Foto: N+

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