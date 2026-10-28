Recorridos Nocturnos en el Panteón de Belén 2026: Fechas y Horarios

El Panteón de Belén, uno de los recintos históricos más emblemáticos de Guadalajara, abrió sus puertas para recibir a los tapatíos que buscan vivir las tradiciones del Día de Muertos a través de recorridos nocturnos entre mausoleos y tumbas que datan del siglo XIX.

En medio de la oscuridad, la arquitectura del camposanto resalta y ofrece a los visitantes una experiencia cultural que permite conocer parte de la historia de la ciudad, mientras mantienen vivas las costumbres mexicanas relacionadas con el 2 de noviembre.

Los asistentes destacaron la importancia de preservar estas tradiciones y transmitirlas a las nuevas generaciones. Además, señalaron que los recorridos son una oportunidad para convivir en familia y acercar a niñas y niños al patrimonio histórico de Guadalajara.

“Es una tradición mexicana, algo que debemos estar motivando, sobre todo a la generación nueva”, comentó uno de los participantes.

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Otros visitantes expresaron su interés por la historia del recinto y las tumbas antiguas que se encuentran en el lugar, las cuales forman parte de su riqueza arquitectónica y cultural.

Los recorridos en el Panteón de Belén se llevarán a cabo del 27 de octubre al 4 de noviembre, en distintos horarios, como parte de las actividades por el Día de Muertos. Las visitas diurnas están programadas a las 10:00, 11:00, 14:00 y 15:00 horas, mientras que los recorridos nocturnos se realizarán a las 20:00, 21:00, 22:00 y 23:00 horas, así como a la medianoche.

Esta experiencia permite a los visitantes conocer uno de los espacios históricos más representativos de Guadalajara y disfrutar de una tradición que combina historia, arquitectura y cultura mexicana.