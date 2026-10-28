Sociedad

Recorridos Nocturnos en el Panteón de Belén 2026: Fechas y Horarios

Los tapatíos podrán disfrutar de historias de terror mientras recorren este emblemático lugar de Guadalajara

altar Día de MuertosLos recorridos son durante el día y noche. Foto: N+

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Del 27 de octubre al 4 de noviembre, sumérgete en las historias de terror y cultura del Día de Muertos en Guadalajara.

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