Peso Mexicano se Aprecia tras Decisión de la Fed de Mantener Sin Cambios sus Tasas de Interés

El peso mexicano se apreció luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo sin cambios las tasas de interés y señaló que requerirá más información antes de volver a ajustar su política monetaria.

La divisa local se negociaba en 18.62 unidades por dólar cerca del cierre de la jornada, con una ganancia de un 0.24%, a medida que el billete verde cedía terreno.

La Fed dejó su tasa de referencia en un rango de entre 3.75% y 4.00%, aunque reconoció que la inflación sigue elevada. Dos integrantes del comité votaron a favor de un alza de un cuarto de punto porcentual, lo que reforzó las expectativas de un eventual endurecimiento monetario.

El Banco de Japón y el Banco Central Europeo también divulgarán sus decisiones esta semana. Los mercados anticipan que ambas instituciones mantendrán una postura cautelosa antes de posibles alzas de tasas hacia finales de año.

La perspectiva de tasas más altas en las economías desarrolladas amenaza con reducir la ventaja de los rendimientos mexicanos y restar atractivo a las operaciones de carry trade, que han dirigido flujos hacia activos locales y respaldado al peso durante años.

A nivel local, la subgobernadora del Banco de México (Banxico), Galia Borja, dijo que el nivel actual de la tasa de referencia, de un 6.50%, representa una "buena postura monetaria". El banco central dará a conocer su próxima decisión de política monetaria la siguiente semana.

Mientras tanto, el referencial índice accionario S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) descendió un 0.76%, a 69 mil 182.39 puntos, contrario al desempeño de Wall Street, en un mercado con la mirada puesta en la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

AMP