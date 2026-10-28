El Buen Fin 2026: Habrá 500 Millones de Pesos en Premios por Sorteo del SAT

Pagar con tarjeta de crédito o débito una compra de al menos 250 pesos en un negocio inscrito en El Buen Fin permitirá participar en el sorteo que realizará el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la edición 14 de la campaña, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

La bolsa total es de 500 millones de pesos, repartida entre consumidores y comercios. Para los compradores, el SAT informó que habrá 321 mil 260 premios. El mayor es de 250 mil pesos; también habrá 60 de 20 mil pesos y 150 mil 100 de 500 pesos.

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Hay dos condiciones: la tarjeta debe ser de un banco participante y el negocio tiene que haberse registrado antes en el portal de El Buen Fin. Si no aparece ahí, la compra no cuenta para el sorteo.

Los comercios también compiten. Para ellos se destinarán 100 millones de pesos: un premio mayor de 260 mil pesos y 4 mil 987 premios de 20 mil pesos, que se depositarán en la cuenta bancaria de los ganadores. Los establecimientos interesados tienen hasta el 12 de noviembre para registrarse, un día antes de que arranque la campaña.

El sorteo será el viernes 4 de diciembre, a las 12:00 horas, en las oficinas centrales del SAT, en la Ciudad de México. La lista de ganadores se publicará a partir del lunes 7 de diciembre en el minisitio del Sorteo El Buen Fin, y los premios deberán depositarse antes del 5 de enero de 2027.

Con información de Mónica Garduño.

CT