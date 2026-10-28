Sociedad

El Buen Fin 2026: Habrá 500 Millones de Pesos en Premios por Sorteo del SAT

Participan compras desde 250 pesos con tarjeta; los comercios se registran hasta el 12 de noviembre

El Buen Fin 2026: Habrá 500 Millones de Pesos en Premios por Sorteo del SATPersonas asisten a las tiendas ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México para aprovechar los descuentos del Buen Fin. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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