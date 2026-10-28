Economía

¿Por Qué en 2026 Algunas Empresas Adelantarán el Aguinaldo?

El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria que consiste en un pago adicional al salario que los patrones deben entregar a sus trabajadores cada año

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