¿Por Qué en 2026 Algunas Empresas Adelantarán el Aguinaldo?

Cada año se repite la pregunta de si el aguinaldo llegará antes de las ofertas del Buen Fin. En 2026, algunas empresas adelantarán esta prestación de forma voluntaria y con un objetivo claro: que sus colaboradores tengan liquidez para aprovechar la temporada de descuentos y meses sin intereses.

El Buen Fin 2026 comenzará el viernes 13 de noviembre y terminará el martes 17, con una duración de cinco días, igual que la edición de 2025. Para muchos hogares, es el momento de comprar electrónicos, electrodomésticos o regalos de fin de año con promociones y pagos diferidos.