¿Por Qué en 2026 Algunas Empresas Adelantarán el Aguinaldo?
El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria que consiste en un pago adicional al salario que los patrones deben entregar a sus trabajadores cada año
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El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria que consiste en un pago adicional al salario que los patrones deben entregar a sus trabajadores cada año
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Cada año se repite la pregunta de si el aguinaldo llegará antes de las ofertas del Buen Fin. En 2026, algunas empresas adelantarán esta prestación de forma voluntaria y con un objetivo claro: que sus colaboradores tengan liquidez para aprovechar la temporada de descuentos y meses sin intereses.
El Buen Fin 2026 comenzará el viernes 13 de noviembre y terminará el martes 17, con una duración de cinco días, igual que la edición de 2025. Para muchos hogares, es el momento de comprar electrónicos, electrodomésticos o regalos de fin de año con promociones y pagos diferidos.
Conviene aclarar que la ley no obliga a nadie a pagar antes. La llegada de El Buen Fin no modifica el derecho ni la fecha límite de la legislación laboral; las empresas pueden entregar el aguinaldo de forma anticipada, pero eso no convierte el adelanto en una obligación.
No obstante, el aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre.
El Buen Fin es un programa que surgió en 2011, inspirado en el Black Friday de Estados Unidos, con el objetivo de reactivar la economía y fortalecer el comercio. Si el trabajador cuenta con su aguinaldo antes, el gasto en el evento puede ser mayor.
En años anteriores, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco-CDMX) ha pedido a las empresas adelantar el aguinaldo para que los trabajadores lo aprovechen en El Buen Fin y la derrama económica sea mayor.
En el sector público ya hay fechas definidas. Según el calendario del ISSSTE, sus pensionados recibirán la primera parte del aguinaldo durante la primera quincena de noviembre y la segunda parte en enero de 2027. En el sector privado, en cambio, el adelanto depende de la decisión de cada empresa, y el diálogo con el patrón o el sindicato es la clave para recibirlo antes.
AMP