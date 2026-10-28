Salud

Corte Pone Límites a la Pirotecnia si Afecta la Salud de Personas con Autismo y Discapacidad

La madre de una niña con condición del espectro autista impugnó un artículo de la Ley contra el Ruido de Veracruz

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