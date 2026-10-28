Corte Pone Límites a la Pirotecnia si Afecta la Salud de Personas con Autismo y Discapacidad

La madre de una niña con condición del espectro autista impugnó un artículo de la Ley contra el Ruido de Veracruz, discusión que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los ministros fijaron su postura sobre el uso de pirotécnica si está en riesgo la salud de personas con alguna discapacidad.

El artículo 10 de la Ley contra el Ruido en el Estado de Veracruz establece que el uso de cohetes, explosivos, petardos y objetos similares se permite durante festividades o acontecimientos tradicionales de las 6 de la mañana a las 11:00 de la noche, según las circunstancias y previa licencia.

Dicho caso llegó a la Corte mediante el amparo en revisión 73/2026, promovido por la madre de una niña con autismo. Aunque los ministros validaron la norma establecieron que los ayuntamientos no pueden autorizar automáticamente el uso de pirotecnia, ya que antes deben valorar el impacto que tendrá en la salud de los habitantes y la infancia con autismo.

Los argumentos de la demanda que interpuso la madre reconocen que la norma rige en todo el estado, no solo en el municipio, y su uso indiscriminado de pirotecnia afecta a las personas con la Condición del Espectro Autista, por lo que debía analizarse su constitucionalidad.

¿Qué impacto tiene el ruido en las personas con trastorno del espectro autista (TEA)? Pueden experimentar una sensibilidad auditiva mayor o procesar los sonidos de manera diferente, incluso hasta con dolor. Esto puede desencadenar una respuesta de sobrecarga sensorial que se puede manifestarse de las siguientes formas, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos:

- Meltdown: una reacción intensa ante la sobrecarga, que puede incluir llanto, gritos, agitación o intentos de escapar del ruido.

- Shutdown: una respuesta de bloqueo o retraimiento, con dificultad para hablar, interactuar o responder al entorno.

- Dolor o angustia auditiva: cuando los sonidos se perciben como excesivamente fuertes o dolorosos, como sucede en la hiperacusia.

Además, la madre de la menor que llevó el caso a la Corte, indicó que su hija también presenta hiperacusia y que las detonaciones de pirotecnia le provocaban crisis de meltdown o shutdown, pánico, ansiedad, dolor auditivo y estrés que podían prolongarse durante un día o más.

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