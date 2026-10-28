¿La Flor de Cempasúchil Es Tóxica para Gatos y Perros? Así Cuidas a tus Mascotas

Durante el Día de Muertos, los hogares y plazas públicas se llenan de color con papel picado, piezas de arte elaboradas con cartonería y miles de flores de cempasúchil. Estas últimas son indispensables para el ritual de recibir a los que ya partieron.

Desde este 27 de octubre, día en el que se recibe a los animales fallecidos y hasta el 1 y 2 de noviembre, las ofrendas dan la bienvenida a los fieles difuntos con nostalgia, pero también con alegría.

En la ofrenda de Día de Muertos no puede faltar el pan de muerto, veladoras, agua, sal, papel picado y las emblemáticas flores: cempasúchil, aterciopeladas y nube.

Todas ellas tienen un significado especial, por ejemplo, el cempasúchil sirve para guiar el camino de las almas hasta sus hogares. La flor de terciopelo o celosía, cuyo color va del rojo intenso al púrpura, simboliza el duelo y luto. Finalmente, la nube o velo de novia, la cual se usa como follaje, está relacionada con la pureza del alma.

Sin embargo, la presencia de estas plantas en el hogar, plazas públicas y otros recintos, pueden representar un riesgo para la salud de perros y gatos. Por esta razón, especialistas piden a los cuidadores tener precaución y estar atentos a los comportamientos de los animales de compañía.

Foto: N+

De acuerdo con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, el cempasúchil es una flor con una ligera toxicidad, especialmente para los perros. Debido a que en la raíz, hojas y tallos contiene una sustancia conocida como tiofeno.

El cempasúchil sintetiza de forma natural compuestos derivados del químico, lo hace como un mecanismo de defensa en sus raíces, una "armadura química".

De hecho, los productores suelen hacer el cultivo de la flor muy cerca de otros productos como jitomate, papa o chile, los cuales son muy vulnerables a las plagas, con la finalidad de desinfectar el suelo de nematodos sin usar plaguicidas sintéticos y aprovechar las propiedades biocidas del cempasúchil.

Entonces, si un perro o gato la consume, puede presentar náuseas, vómito o diarrea ligera. Los expertos recomiendan cuidar que los animales no se acerquen demasiado al cempasúchil para evitar que su curiosidad los lleve a intentar probarla.

Además, si se sospecha que los animales tienen síntomas de intoxicación, es importante llevarlos de inmediato a una revisión veterinaria y no automedicarlos.

EPP