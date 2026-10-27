Salud

Nuevo Servicio en el IMSS a partir de Mañana: Zoé Robledo Anuncia Actualización en APP

Permitirá consultar actualizaciones sobre pacientes que reciben atención médica de urgencia

Edificio del IMSSHospital General Regional 220 del IMSS. Foto: Cuartoscuro

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