Nuevo Servicio en el IMSS a partir de Mañana: Zoé Robledo Anuncia Actualización en APP

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habilitará una nueva función en su aplicación IMSS Digital para que los derechohabientes puedan consultar información sobre la evolución de un familiar que recibe atención médica. El servicio estará disponible a partir de este miércoles 28 de octubre, anunció Zoé Robledo, director general del organismo.

Durante la Mañanera del Pueblo de este martes, el funcionario explicó que la actualización consiste en incorporar el módulo "Infórmate de tu familiar", con el propósito de facilitar el acceso a información sobre el estado de salud de pacientes, particularmente cuando ingresan al área de urgencias.

De acuerdo con Zoé Robledo, los usuarios podrán ingresar a la aplicación IMSS Digital y acceder al apartado destinado a consultar información de sus familiares para conocer las actualizaciones.

"A partir de mañana en la app de IMSS digital en el módulo de infórmate de tu familiar habrá un espacio para ver la evolución y actualización de un familiar. Habrá conectividad en todas las salas de espera".

El director general del IMSS señaló que la herramienta busca facilitar la comunicación con los familiares de los pacientes, quienes podrán consultar información desde sus dispositivos móviles sin depender únicamente de los reportes presenciales.

Zoé Robledo explicó que el instituto ya había implementado una herramienta similar durante la emergencia sanitaria por COVID-19, periodo en el que permitió a los familiares consultar actualizaciones sobre la condición de los pacientes.

FBPT