Salud

Reportan 249 Nuevos Casos de Cáncer de Mama en Coahuila

Autoridades estatales reforzaron las acciones de prevención y detección en las mujeres

Reportan 249 Nuevos Casos de Cáncer de Mama en CoahuilaAutoridades de Salud detectaron 249 nuevos casos de cáncer de mama. Foto: N+

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