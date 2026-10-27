Reportan 249 Nuevos Casos de Cáncer de Mama en Coahuila
Autoridades estatales reforzaron las acciones de prevención y detección en las mujeres
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Coahuila registra 249 nuevos casos de cáncer de mama, mientras las autoridades estatales refuerzan las acciones de prevención, detección oportuna y apoyo a las mujeres que enfrentan esta enfermedad.
Como parte de estas medidas, se realizó la entrega de 11 prótesis mamarias a mujeres beneficiarias, quienes fueron seleccionadas mediante una valoración previa para garantizar que los dispositivos se adapten a sus necesidades físicas.
Autoridades de Salud señalaron que la detección oportuna es fundamental para mejorar el pronóstico de las pacientes, por lo que exhortaron a las mujeres a realizarse autoexploraciones periódicas y acudir a una valoración médica ante cualquier cambio inusual en sus senos.
Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer el equipamiento médico para facilitar diagnósticos tempranos y brindar atención especializada a quienes lo requieran. Estas acciones forman parte de los esfuerzos para mejorar la atención de las pacientes y promover la prevención del cáncer de mama en la entidad.