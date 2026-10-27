Reportan 249 Nuevos Casos de Cáncer de Mama en Coahuila

Coahuila registra 249 nuevos casos de cáncer de mama, mientras las autoridades estatales refuerzan las acciones de prevención, detección oportuna y apoyo a las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Como parte de estas medidas, se realizó la entrega de 11 prótesis mamarias a mujeres beneficiarias, quienes fueron seleccionadas mediante una valoración previa para garantizar que los dispositivos se adapten a sus necesidades físicas.

Autoridades de Salud señalaron que la detección oportuna es fundamental para mejorar el pronóstico de las pacientes, por lo que exhortaron a las mujeres a realizarse autoexploraciones periódicas y acudir a una valoración médica ante cualquier cambio inusual en sus senos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Coahuila Ocupa Cuarto Lugar en Cáncer de Mama a Nivel Nacional

Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer el equipamiento médico para facilitar diagnósticos tempranos y brindar atención especializada a quienes lo requieran. Estas acciones forman parte de los esfuerzos para mejorar la atención de las pacientes y promover la prevención del cáncer de mama en la entidad.