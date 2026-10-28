¿Mejor sin Chocolate? Pan de Muerto Saldrá 2% Más Caro Este 2026: Canainpa

En medio de las flores de cempasúchil, veladoras y papel picado de la ofrenda, el pan de muerto cobra un significado importante, debido a que es un elemento esencial, pero también une a las familias para degustar con un chocolate caliente el delicioso platillo de temporada de Día de Muertos.

Los altares tienen su origen en la cultura prehispánica. Desde entonces las ofrendas consistían en "panes" de diversas figuras como mariposas o rayos. Su base era de amaranto y "pan ázimo", de maíz seco y tostado. El origen del que conocemos ahora se remonta a La Conquista, justo en respuesta al pan prehispánico que se elaboraba en aquel tiempo.

Entonces, la “nueva receta”, sustituyó el amaranto por pan de trigo y el pan fue adornado con azúcar pintada de rojo (para evitar sacrificios de personas para su elaboración). Actualmente, el pan de muerto se prepara con algunos ingredientes como harina de trigo, mantequilla, huevo, té de azahar, anís y ralladura de naranja.

Sin embargo, con el paso del tiempo el pan de muerto ha tenido cambios importantes, ya que añaden otros ingredientes para darles más sabor o hacerlos más atractivos para las fotos, por ejemplo, jaleas, crema batida, frutas y rellenos extravagantes.

La forma circular del pan de muerto (el más conocido) no cambia, ya que hace alusión al ciclo de la vida, a los huesitos de quienes han partido y el olor a azahar para recordar a los difuntos. Sin embargo en cada región de México los panes de muerto son distintos: ovalados, en forma de persona, conejos, mulas, borregos, roscas, etc..

La variedad hace del pan de muerto un platillo importante en la gastronomía mexicana, y por eso es clave para la economía mexicana. Tan solo en la Ciudad de México, el sector de la panadería, especialmente los que se dedican a la venta de pan de muerto, es uno de los más beneficiados esta temporada.

Según la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (COPARMEX CDMX), estima que las celebraciones con motivo del Día de Muertos dejarán una derrama económica de 12 mil 396 millones de pesos en la capital, impulsada principalmente por el consumo en comercios relacionados.

Además, se calcula que más de 461 mil personas que laboran en los establecimientos serán beneficiados por esta temporada, lo que contribuye a la sostenibilidad del empleo, que en el caso de la panadería generará más de 100 mil empleos.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), este año se estima una producción total aproximada de 4 millones 545 mil kilogramos de pan de muerto en todo el país. Lo anterior generará ventas que alcanzarían los mil 50 millones de pesos.

Sin embargo, la Canainpa proyectó un precio promedio de 227.50 pesos por kilo, es decir, un aumento del 2% respecto al 2025, principalmente por los costos en los insumos y materia prima para su elaboración (harina, huevo, mantequilla, azúcar), así como en la energía y distribución.

El pan de muerto tiene varios precios y tipo de venta, ya que se puede conseguir desde una pieza individual hasta una familiar. También hay que considerar que en algunos establecimientos el pan es “gourmet”, por lo que esto podría representar un costo elevado al promedio.

La industria panadera espera un aumento de entre 5 y 10% en las ventas hacia el final del año, donde las celebraciones navideñas permiten que los comercios tengan mayor movilidad en sus productos debido a las reuniones y cenas familiares.

EPP