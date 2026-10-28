Seguridad

Detienen a Sujeto con Arma de Fuego Exclusiva de las Fuerzas Armadas en Puebla

Mario 'N' fue arrestado por elementos de la Policía Municipal de Huejotzingo con una pistola y un cargador con siete cartuchos útiles

Sentenciado Mario N Portación Ilegal Arma de Fuego Exclusiva Fuerzas Armadas Huejotzingo PueblaMario 'N' fue sentenciado a cuatro años de prisión. Foto: N+ | Ilustrativa

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Detienen en Puebla a Mario 'N' con un arma de uso exclusivo militar. La Fiscalía logra una condena de 4 años. Descubre cómo la Policía Municipal de Huejotzingo intervino.

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