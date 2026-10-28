Detienen a Sujeto con Arma de Fuego Exclusiva de las Fuerzas Armadas en Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que a través de su Fiscalía Federal en el estado de Puebla, obtuvo una sentencia de cuatro años de prisión contra Mario ‘N’, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

De acuerdo con la investigación, Mario ‘N' fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Huejotzingo, luego de que se reportara que se encontraba armado al interior de un domicilio.

Durante la intervención, le aseguraron una pistola y un cargador con capacidad para siete cartuchos. El arma se encontraba dentro de su radio de acción y disponibilidad, sin que contara con la licencia o el permiso correspondiente para portarla.

Por lo anterior, fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal, instancia que integró la investigación y presentó los elementos de prueba ante el juez de Control, quien autorizó el procedimiento abreviado en el que Mario ‘N’ fue condenado a una pena de cuatro años de prisión y una multa equivalente a 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La autoridad judicial, además de la sentencia y el pago, ordenó el decomiso inmediato del arma de fuego y el cargador, así como la suspensión de sus derechos políticos y electorales.

Con información de N+

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