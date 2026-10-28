Sujeto Abusó de Una Menor de Edad en Cuetzalan, Puebla; Ya Fue Sentenciado

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que quedó firme la sentencia condenatoria contra Abraham ‘N’, por su responsabilidad en el delito de violación cometido en agravio de una adolescente en el municipio de Cuetzalan del Progreso, con una pena definitiva de 20 años de prisión.

De acuerdo con los hechos acreditados durante el juicio, el 27 de agosto de 2021, la víctima se encontraba en un inmueble del Pueblo Mágico, donde fue agredida sexualmente por el hoy sentenciado mediante el uso de violencia física.

Durante el proceso penal, el Ministerio Público presentó los medios de prueba que permitieron acreditar los hechos y la responsabilidad de Abraham ‘N’, por lo que el 27 de mayo de 2025 la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria e impuso inicialmente una pena de 30 años de prisión.

Posteriormente, la defensa interpuso un recurso de apelación y el Segundo Tribunal de Alzada Colegiado en Materia Penal modificó la sanción a 20 años de prisión, manteniendo los demás pronunciamientos de la resolución que no fueron objeto de modificación.

El pasado 19 de octubre, la autoridad judicial declaró que la sentencia causó estado y ordenó remitir las constancias al Juez de Ejecución de Sentencias para el cumplimiento de la pena correspondiente.

Con información de N+

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