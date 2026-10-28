Seguridad

Sujeto Abusó de Una Menor de Edad en Cuetzalan, Puebla; Ya Fue Sentenciado

Abraham 'N' se encontraba con la adolescente en un inmueble del Pueblo Mágico en la Sierra Nororiental cuando la comenzó a agredir

Sentenciado Abraham N Abuso Sexual Adolescente Menor de Edad Cuetzalan Sierra Nororiental PueblaAbraham 'N' fue sentenciado a 20 años de prisión. Foto: N+

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Condenado a 20 años: Abraham 'N' culpable de violación en Cuetzalan. La sentencia ya es definitiva. Infórmate sobre este caso.

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