Seguridad

Organización Pide Intervención de Cascos Azules de la ONU en Guerrero por Crisis de Seguridad

La Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande México afirma que miles de personas en el estado viven en la indefensión ante el crimen organizado

Organización religiosa pide ingreso de cascos azules a GuerreroOrganización religiosa pide ingreso de cascos azules a Guerrero. Foto: Cuartoscuro

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