Sociedad

Hallan 50 Huellas de Dinosaurios en México: ¿Qué Especies Habitaron Michoacán?

Por el tamaño, forma, número de dedos y profundidad de las pisadas, paleontólogos las atribuyen a tres familias de dinosaurios

50 Huellas de Dinosaurios en México: ¿Qué Especies Vivieron en Michoacán?Descubrimiento de 50 huellas de dinosaurios en Apatzingán, Michoacán. Foto: INAH

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